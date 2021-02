Amancia Hortera, Lorena Castell, Joaquín Reyes, Victoria Martín y mucho más en 'yu, No te pierdas nada' (11/02/2021)

Programa completito con Ana Morgade desde casa, ya que no quiere parir en directo en el plato de yu... ¡No sabemos porqué! 😂 Con Rober Bodegas y Victoria Martín en mesa, recibimos a Lorena Castell, Antón Lofer y Joaquín Reyes , que se transforma en The Weeknd para dar su primera entrevista después de su show en la Super Bowl. ¡Dale!

¿A QUIÉN SEGUIR EN REDES? POR ANTÓN LOFER

En Instagram encuentras de todo, sí, pero necesitamos contenido que merezca la pena. Antón Lofer nos trae una lista de usuarios curiosos a los que seguir: un esqueleto que va a todas partes, un fantasma, una mujer que se estampa tartas en la cara todo el rato, maquilladores con talento de verdad... ¡Apunta!

👉 Puedes ver a Antón Lofer en el minuto 15:

AMANCIA HORTERA, DISEÑADORA

"Mi madre me puso un nombre y hay que respetarlo". María, más conocida como Amancia Hortera, sienta en el parquecito de yu para hablar de sus diseños textiles: camisetas, tote bags... ¡María hace de todo, y con una guasa muy particular!

Aprovechamos la entrevista para hacer unas peticiones oficiales, a ver si María consigue los permisos para crear más material. "Me tienen que dar permiso para poner sus fotos en las camisetas. Así que Amaia, por favor, déjame hacer una camiseta de La Oreja de Van Gogh", dice. "Amaia es la Mariah Carey española", apunta Victoria Martín.

María montó el club de lectura 'Pelotazos Literarios', un sitio donde compartir impresiones. "Con la poesía tengo sentimientos encontrados", asegura. Y es que claro, no es lo mismo la poesía de verdad que esto de darle mucho al "enter"...

EL SAN VALENTÍN DE VICTORIA MARTÍN

Victoria Martín sabe que pronto es San Valentín y ya está haciendo lista de regalos: abrigo de 9.000 euros, cenar en un sitio pijo... "Lo del amor incondicional no lo quiero, eso para el gato", bromea.

Una de las cosas interesantes que ha pasado esta semana es la fiesta de cumpleaños del perro de Pelayo. "El perro no sabe que ha cumplido un año, le trata como un niño al que puedes comprar con cosas".

Hablamos también de Demi Moore y la "nueva cara" con la que ha aparecido en un desfile de París y las críticas que ha recibido. "Cómo se atreve a llamar esperpento a Demi Moore", asegura. "Darío Porras, vete a tomar por saco, el que no está bien eres tú".

👉 Puedes ver a Victoria Martín en el minuto 38:

JOAQUÍN REYES ES THE WEEKND

¡La persona que mejor se atrezza para venir al parquecito de yu! Recibimos a Joaquín Reyes, que esta semana se transforma en el cantante The Weeknd para hacer su primera entrevista después del espectáculo del intermedio de la Super Bowl.

Vestido con chaqueta de lentejuelas roja y pantalón negro, The Weeknd apareció en el intermedio de la SuperBowl en un flamante coche recreando la ciudad de Las Vegas. Escoltado por un coro de ángeles, el cantante hizo un viaje de apenas cuarto de hora por sus grandes éxitos del artista, con mención especial a After Hours.

"Hombre es que comparado con el pole dance de Jennifer Lopez el año pasado..", dice la humorista. "Tiene gracia que critiques aquí en España, que vuestros Goya". "Para montar la que monté fui personalmente al Leroy Merlin a comprar los lead, las bombillas...".

El cantante se gastó 7 millones de dólares de su propio bolsillo para llevar a cabo el espectáculo, que no ha dejado indiferente a nadie, ya sea a favor o en contra... ¿Y de los rumores de la participación de Rosalía que nos puede decir? "Le dije a mi novia, Bella Hadid, que estaba pensando invitar a Rosalía, y me dijo 'lo que tú quieras. Le mandé un WhatsApp a Rosalía y no sabes Bella la que me montó", asegura el artista, que no supo ver venir ese ataque de celos...

👉 Puedes ver a Joaquín Reyes en el minuto 49:

LORENA CASTELL Y EL 'MADRIDCENTRISMO'

¡Recibimos a Lorena Castell! La colaboradora se pone en su faceta social para hablar del madridcentrismo y esta nueva tendencia de hablar solo de las cosas que ocurren en la capital. Que si Filomena, que si Ayuso... ¿Y los terremotos de Granada?

Para hablar de todo esto conectamos con Anahí, periodista y escritora.

👉 Puedes ver a Lorena Castell en el minuto 1:10:

Recuerda, yu, No te pierdas nada' de lunes a viernes de 14 a 16h en Europa FM.