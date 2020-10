Carlos Jean, Bnet, Angy Fernández y mucho más en 'yu Music' (17/10/2020)

El sábado todo esta permitido y así lo ha dejado claro Lorena Castell, que ha empezado 'yu Music' por todo lo alto y acompañada de Carlos Marco y Angy Fernández.

Para arrancar esta tarde, hemos hecho un repaso a las noticias musicales de la semana: el triunfo de Post Malone en los Billboard Music Awards 2020, el regreso de los AC/DC, las comentadas declaraciones de Miley Cyrus, que dice que Hannah Montana volverá, y la versión feminista de Beatriz Luengo de 'Hawai' que tanto ha gustado a Maluma.

Asimismo, la polémica de la semana ha venido de la mano de María Isabel, que ha denunciado a la SGAE la versión de su tema 'Antes muerta que sencilla'. No sabemos cómo acabará todo esto, pero lo que está claro es que no es necesario ser cantante y dedicarse a la música para estar entre las mujeres más ricas del mundo. Y si no que se lo digan a Rihanna, que hace tiempo que no lanza nueva música pero está entre las que tiene más dinero, como Madonna, Celine Dion o Beyoncé.

El que sí que tiene un largo recorrido es Carlos Jean, aunque no sabemos si está entre los más ricos. El DJ, productor musical y artista ha venido a pasar una divertida tarde de sábado en 'yu Music'.

El músico se ha enfrentado a su tocayo Carlos Marco en 'Adivina la Canción' y han tenido que descubrir temas relacionados con su nombre. Carlos Baute, Carlos Sadness, Carla Bruni, Carlos Vives... ¡el mundo lo acabarán dominando los Carlos!

👉 Puedes ver a Carlos Jean en 'Adivina la canción' en el minuto 12:04

Tras divertirnos descubriendo canciones, hablamos con Carlos Jean de su último single, 'Downtown'. Lorena Castell quiere saber los secretos del artista para crear temazos, como este nuevo hit que llega acompañado de un videoclip en el que hubo problemas durante la grabación: ¡se le echó encima un tigre!

En su larga trayectoria, Carlos Jean ha hecho de todo, desde productor, DJ, jurado hasta ¡batería de Hombres G! Y es que un día le tocó subirse al escenario con la banda de David Summers y tuvo que aprender en tiempo récord a tocar la batería. Pero lo que ya tiene por la mano es regalarnos actuaciones en directo. En 'yu Music' hemos escuchado en directo 'Downtown', ¡y nos ha encantado!

👉 Puedes ver la actuación de Carlos Jean en el minuto 35:35

Después de estrenarse como colaborador, Bnet viene una semana más para hablar de la música urbana y de las batallas de gallos. De momento, él va primero en el Máster Series y esperamos que en las próximas batallas no sufra una caída como las que nos ha traído.

El rapero presenta un top caídas en plena Batalla de Gallos, hay artistas que intentan disimular, pero lo que está claro es que la opción de callarse y parar no existe en ese momento y hay que seguir rapeando. Además, Bnet trae recomendaciones musicales para aquellos fanáticos del rap pero también para aquellos que no están muy puestos con este estilo, como Carlos Marco.

Y el mejor plan para despedirnos es demostrar que Bnet se merece estar en el número uno de freestyle. ¡Lorena Castell y Carlos Marco vuelven el próximo sábado con más buen rollo!

👉 Puedes ver a Bnet en el minuto 38:40