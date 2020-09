Samantha y Bnet traen su música a 'yuMusic', con Lorena Castell y Carlos Marco (26/09/2020)

Lorena Castell y Carlos Marco presentan un nuevo 'yuMusic' , ¡con la visita de Samantha ! El plató se ha llenado de buen rollo y mucha música gracias a la artista, que nos ha explicado algunos de los secretos de OT, de sus trucos para componer y nos ha confesado qué grupos musicales son sus favoritos. Además, estrenamos colaborador: Bnet , el ganador de la Batalla de los Gallos 2019 , forma parte de 'yu, no te pierdas nada' y trae lo mejor de la música urbana.

Tras la visita de DVICIO en el primer 'yuMusic' de la temporada, Lorena Castell y Carlos Marco vuelven al plató con un nuevo programa cargado de música y sorpresas.

Comenzamos comentando las noticias musicales más destacadas de la semana. ¿Sabías que las Spice Girls planean grabar de nuevo el videoclip de 'Wannabe'? Pues sí, pero es probable que lo hagan sin Victoria Beckham, que tampoco fue de gira el año pasado. En 2021, su primer hit cumplirá 24 años y quieren celebrarlo con una nueva reunión. No sabemos si cumplirán su sueño, pero los que sí están cumpliendo sus logros son BTS, que siguen cruzando fronteras, ¡y llegan al Fortnite!

También comentamos las polémicas nominaciones de los Billboard Awards 2020, donde en las categorías de música latina no hay mujeres nominadas. ¿No hay artistas femeninas que triunfen? ¿Y Rosalía? Quizás la catalana está en ocupada con otros proyectos, ya que ahora está centrada en aprender idiomas, como el japonés, quizás su próximo objetivo es conquistar el mercado asiático.

La que está en plena promoción de su debut es Samantha. Hace menos de un año, la joven valenciana era una auténtica desconocida, pero tras su paso por OT, su vida ha dado un giro y ahora es una de las artistas más exitosas del talent show.

Samantha viene a 'yuMusic' ha presentarnos su nuevo single, 'Quiero que vuelvas', que ha versionado en valenciano, su idioma materno. "Me hacía mucha ilusión hacerlo en valenciano, que es mi lengua materna", confiesa la artista, que alucina cuando ve que hay fans de todo el mundo que se la han aprendido en valenciano.

Tras conectar con ella durante el confinamiento, la artista nos habla de cómo se sintió al escribir su primera canción dentro de la Academia. 'Sin Más', su primer single, nació en el concurso y dice que "no me costó crearla, pero a partir de esa me ha costado mucho más".

Samantha también ha confesado qué pasa en los grupos de chat de OT: "Tenemos un chat de OT y un chat de chicas de OT". Pero, ¿cuál es el más interesante? La artista lo tiene claro: "el de chicas", donde se envían "chorradas" pero también chuminos...

Samantha se atreve con el juego 'La Batalla de Canciones' contra Carlos Marco. ¿Quién es el que se sabe más canciones para abrir una fiesta? ¿Y temas para enviar a su crush? Quizás se les da mejor cantar hits para celebrar el fin del verano... pero la que quiere participar es Lorena Castell, ¡que se las sabe todas!

👉 Puedes ver a Samantha en el minuto 8:28

Tras reírnos y pasar un buen rato con una de las personas más carismáticas de Operación Triunfo, es momento de dar la bienvenida a Bnet, que se estrena como colaborador en 'yuMusic'.

El freestyler ha cambiando de rol, ¡ha pasado de ser invitado a colaborador! Nos va a traer lo mejor de la música urbana, las noticias actuales como la nueva Batalla de los Gallos, que se podrá seguir online porque los únicos que irán presencialmente serán los participantes.

Además, Bnet hace un repaso a los mejores Gallos, el Top 5 actual. ¿Cuál es tu favorito? Y nos muestra los momentos más random en una Batalla de Gallos: el de un freestyler al que se le dislocó el hombro mientras rapeaba y otro que se tiró al público.

Además, de su recomedación musical, Lorena Castell y Carlos Marco ponen a prueba a Bnet con un juego: rapear con las palabras que ellos le van diciendo. ¡Alucinante!

👉 Puedes ver a Bnet en el minuto 30:58