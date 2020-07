Topless, abdominales y mucho deporte: de Blanca Suárez a Pablo Alborán pasando por Ana Guerra o Sebastián Yatra, ¡así viven este verano 2020!

No sabemos cómo evolucionarán los rebrotes que ahora mismo están activos, pero para seguir disfrutando del placer de tomar una cerveza en el chiringuito de la playa es necesario ser responsable.

Con protección, conciencia y seguridad se puede disfrutar de este verano tan atípico y particular, con las mascarillas como complemento indispensable. Muchos celebrities han cambiado su residencia habitual por una casita en la playa o en el campo, donde se han reunido con amigos, familiares y donde han lucido unos cuerpos serranos que cualquiera diría que han estado 3 meses de cuarentena. ¿Habrán estado los 3 meses entrenando para lucir tipo? Si es que el chocolate y el sofá son también una tentación...

BLANCA SUÁREZ, PISCINA CON AMIGAS

La actriz ha desconectado con un relajante baño en una piscina, donde ha aprovechado para sacarse un par de selfies con dos amigas. Una de ellas estaba de cumpleaños y Suárez aprovechó para felicitarla.

CEPEDA, UN VERANO CON AMIGOS

Cepeda está también ultimando el lanzamiento de su tema 'Si tu existieras', pero no por eso ha restado tiempo a hacer deporte y estar con sus amigos, como Ana Guerra o Ricky Merino:

MARIO CASAS, UN VERANO DE BAILES Y FAMILIA

El actor Mario Casas lleva todo el verano compartiendo bailes sensuales y posados con sus hermanos:

ANA GUERRA, ENTRE LA PISCINA Y EL PIANO

La cantante Ana Guerra también está muy activa en Instagram, inmersa en la promoción de su nuevo single 'Listo Va', y compartiendo imágenes de ella tocando el piano, ensayando, luciendo sus mejores looks... ¡o bañándose muy sensual en la piscina!

SEBASTIÁN YATRA, MÚSICA Y DEPORTE

El cantante, que acaba lanzar el tema 'No Bailes Sola' junto a Danna Paola, pasa estos días entre grabaciones, ensayos, entrenos y familia:

CRISTINA PEDROCHE, CURRANDO EN MADRID PERO HACIENDO DEPORTE

La presentadora contaba hace unos días en su Instagram que este verano le tocaría quedarse en Madrid trabajando, pero eso no significa que su actitud positiva decaiga. ¡Es adicta al deporte y la dopamina!

Aquí la vemos con su amiga, la influencer Vikika Costa:

MIGUEL ÁNGEL SILVESTRE, CUERPAZO EN LA PLAYA

Ahora ya ha retomado los rodajes en la capital madrileña, pero hace pocos días Miguel Ángel Silvestre disfrutaba de un buen arroz "al señoret" en Castellón, donde también se dio un chapuzón en la playa de Benicassim.

PABLO ALBORÁN, DE PASEO EN EL RÍO

Una única foto en Instagram con el título 'RÍO' nos confirma que el cantante ha disfrutado de un trepidante paseo en piragua. ¿La localización? Un misterio.

ANDREA DURO, CON SU CHICO JUAN BETANCOURT EN UN HOTELAZO

La actriz y su chico han pasado un días de relax en el hotel Asia Gardens, uno de los más lujosos de Alicante.

JON KORTAJARENA, SURF EN FAMILIA

El modelo está pasando unos días en el norte de España con su familia. Con su sobrino pequeño se ha animado a hacer surf y tal y como se puede ver, los "beach boys" se lo pasan en grande.

ANGY FERNÁNDEZ, VIAJE A FUERTEVENTURA

La cantante viajó hace unos días a Fuerteventura, donde reconocía que "no trabajar no mola" pero al mismo tiempo aseguraba que no pasaba "un verano así desde que era adolescente".

TAMARA GORRO, EN BARCO Y SUPERANDO MIEDOS

"Reto superado: meterme bajo el agua cubriendo, jamás lo había hecho", escribía junto a una imagen espectacular del momento.