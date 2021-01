El vestido de Lady Gaga, Jennifer Lopez, el amor de Orlando Bloom y Katy Perry o Los Simpson: Los 6 momentazos de la investidura

Tras semanas de polémicas y conflictos, al fin ocurría. Este miércoles, Joe Biden desbancaba a Donald Trump de la Casa Blanca y se convertía en el nuevo presidente de los Estados Unidos. Lo hacía en una presentación impresionante, cargada de emoción, lágrimas y ante un público reducido como consecuencia de la pandemia del coronavirus.

Joe Biden y Kamala Harris tomaban posesión de sus cargos acompañados de algunas de las estrellas más importantes del país, como Lady Gaga o Jennifer Lopez.

EMOCIÓN, MOMENTAZOS Y LOS LOOKS DE LA INVESTIDURA

1. EL VESTIDO DE LADY GAGA

Lady Gaga, con un impresionante vestido cargado de detalles. Formado por una falda roja con mucho volumen y una chaqueta azul adornada con un gran águila de la paz en el pecho, la americana lograba deslumbrar a todos al interpretar de forma impecable el himno de los Estados Unidos.

2. JENNIFER LOPEZ HACE HISTORIA

.

Por su parte, Jennifer Lopez también sorprendía al cantar, completamente vestida de blanco, una bellísima interpretación de las canciones 'This Land Is Your Land' y 'America The Beautiful'. Lo hacía con mucho sentimiento, visiblemente contenta y mandando un mensaje en español a todos sus compatriotas latinoamericanos que tanto han sufrido las consecuencias de la era Trump: "Una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos" expresaba.

3. APUESTA POR LOS VESTIDOS MONOCROMÁTICOS

Su indumentaria, un traje pantalón obra de Channel de un blanco inmaculado, estaba destinado a honrar el primer nombramiento de una mujer, Kamala Harris, como vicepresidenta del país y el movimiento sufragista. Algo que también quiso honrar la propia vicepresidenta Kamala Harris al vestirse completamente de morado, el color del feminismo.

Y es que los trajes monocromáticos fueron los protagonistas indiscutibles de la velada. Salvo Lady Gaga, todas las mujeres que asistieron optaron por vestidos e indumentarias de un solo color.

La nueva primera dama, Jill Biden, eligió un sencillo traje y abrigo azul turquesa, Michelle Obama prefirió vestirse completamente de color granate y la joven poetisa, Amanda Gorman, que protagonizó un conmovedor poema durante el inicio de la presentación, decidió elegir como su tono el amarillo.

4. EL DETALLE DE KAMALA HARRIS

Otro de los aspectos que no pasó desapercibido para muchas personas, y que significó un bonito detalle para el pueblo americano, fue la elección de Eugene Goodman como el encargado de escoltar a Kamala Harris durante toda la investidura presidencial.

Y es que Eugene Goodman fue el único oficial de policía que, durante los acontecimientos que ocurrieron hace varias semanas en las que fuerzas violentas asaltaron el Capitolio de los Estados Unidos, logró escoltar y poner a salvo con éxito a los senadores demócratas, objetivo de los asaltantes.

5. LOS SIMPSON LO VUELVEN A HACER

Los Simpson también tuvieron una gran relevancia durante la investidura de Joe Biden. La serie de Matt Groening lo volvió a hacer. Varias fueron las similitudes que muchos de los seguidores de la serie lograron encontrar sobre la ceremonia, y la indumentaria de algunos de sus asistentes.

Desde Tom Hanks siendo el maestro de ceremonias de la fiesta presidencial que se vivió tras la investidura hasta el propio color morado del traje de Kamala, Los Simpson sorprendieron de nuevo al público con su capacidad, ya quizá demasiado sospechosa, de lograr adivinar el futuro del mundo.

6. EL AMOR DE KATY PERRY Y ORLANDO BLOOM

Tras la investidura, llegaron las actuaciones y la fiesta de celebración. Capitaneada por Tom Hanks y con la presencia de innumerables personalidades de Hollywood y artistas internacionales, los Estados Unidos despidieron una de las noches más importantes de su historia moderna por todo lo alto.

Demi Lovato, Bruce Springsteen, Jon Bon Jovi, Justin Timberlake, Katy Perry y muchos más unieron sus voces por la causa y en diferentes escenarios y presentaciones pusieron ritmo a un día lleno de alegría, emoción, pero sobre todo, esperanza.

Especialmente Katy Perry, que en una actuación cargada de fuegos artificiales, luz y color, interpretó su famoso himno 'Fireworks' dejando asombrados a los espectadores, a las redes sociales y especialmente a su pareja sentimental Orlando Bloom, que compartía a través de Instagram un vídeo muy tierno junto a la cantante momentos después de su gran actuación.