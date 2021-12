Las 14 actuaciones musicales más espectaculares de 2021

Después de un 2020 negro para la industria musical, con miles de conciertos y giras cancelados en todo el mundo, en 2021 se ha ido viendo poco a poco la luz. Todavía con medidas de seguridad como el uso obligatorio de la mascarilla, los test de antígenos o el pasaporte Covid, se ha empezado a retomar la actividad sobre los escenarios.

Esto también incluye las ceremonias de premios con actuaciones en vivo como los Grammy, Los MTV Music Awards, los Latin Grammy o curradísimas actuaciones en programas de televisión tan importantes como Saturday Night Live. A continuación, repasamos las mejores que hemos podido ver este año.

C. Tangana - Tiny Desk (Home)

Si 2021 ha sido el año de C. Tangana en parte ha sido por actuaciones como la que hizo en Tiny Desk junto a Antonio Carmona, La Húngara, Kiko Veneno y Alizzz. Pero también le acompañaron algunos miembros de su familia como su madre o su tía o de la de Antonio Carmona como su mujer Mariola, su hija Lucía o su sobrina África.

Una actuación que ya supera los 22 millones de visualizaciones en la que los artistas interpretaron el tema inédito Me maten, y las canciones incluidas en el álbum El Madirleño Los tontos, Demasiadas mujeres y Tú me dejaste de querer.

Adele - Easy On Me (NRJ Awards 2021)

El regreso de Adele a la música era, sin duda, uno de los más esperados. Easy on me fue el tema que escogió la artista británica como primer adelanto de su nuevo disco 30 y lo presentó en directo en una emotiva actuación durante los premios de la radio francesa NRJ.

Christina Aguilera - Medley (People Choice Awards 2021)

Christina Aguilera fue la indiscutible protagonista de los People's Choice Awards. Además de ser galardonada con el premio Music Icon Award por su trayectoria, la artista ofreció una espectacular actuación compuesta por cuatro canciones y tres cambios de vestuario.

Además, pronunció el discurso más aplaudido de la ceremonia en el que se acordó de su prometido, sus dos hijos y de sus compañeras: "Todas vosotras sois iconos para mí".

Billie Eilish - Happier Than Ever (Disney's Happier Than Ever: A Love Letter To LA)

Al igual que 30 de Adele, el nuevo disco de Billie Eilish, Happier than ever, también era uno de los más esperados del año. La artista estadounidense de 20 años presentó todas las canciones del álbum en directo en un concierto especial para Disney + llamado Disney+ con Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles y ha sido todo un éxito más allá de la plataforma.

The Weeknd - Super Bowl 2021

The Weeknd era el artista encargado de actuar en el descanso de la Super Bowl en un año atípico marcado por las medidas de seguridad por la pandemia mundial de coronavirus.

Recordemos que en 2020 la actuación de Shakira y Jennifer Lopez se celebró sin restricciones poco antes del confinamiento, pero en esta ocasión Abel Tesfaye tuvo que adaptar su show a la normativa para garantizar la seguridad de todas las personas que participaban en el espectáculo.

A pesar de que se echó de menos algún artista invitado —las apariciones de Ariana Grande y Rosalía se esperaron hasta el último momento—, el artista supo defender a la perfección su álbum After Hours así como otros grandes temas de su carrera.

Bad Bunny y Rosalía - La noche de anoche (Saturday Night Live)

La noche de anoche, la colaboración musical de Rosalía y Bad Bunny, es uno de los temas que más éxito ha tenido de El Último Tour del Mundo, el último disco del artista puertorriqueño.

Su videoclip se ha convertido en uno de los más visto durante 2021, incluido en España, pero su actuación en el programa Saturday Night Live revolucionó por completo a los seguidores de ambos artistas.

Tal fue la química que desprendieron sobre el escenario, que no tardaron en saltar los rumores de un posible romance entre ambos e incluso de la ruptura de Benito con su chica, Gabriela Berlingeri.

Dua Lipa - Levitating ft. DaBaby / Don't Start Now (Grammy 2021)

Dua Lipa protagonizó una de las mejores actuaciones de la última edición de los premios Grammy con un medley de Levitating y Don't Stop Now, dos de los temas de su álbum Future Nostalgia.

Junto a ella subió al escenario DaBaby para cantar el remix de Levitating. Esto ocurría unos cuantos meses antes de que el rapero fuese cancelado en masa tras sus comentarios homófobos durante uno de sus conciertos, declaraciones de las que Dua Lipa aseguró estar "horrorizada":

The Weeknd y Ariana Grande - Save Your Tears ( iHeart Radio Music Awards)

Probablemente el remix de Save your tears con la participación de Ariana Grande ha sido uno de los grandes aciertos que ha tenido The Weeknd al darle una nueva vida a las canciones de After Hours.

La actuación que ambos protagonizaron en los premios iHeart Radio Music Awards con la aparición por sorpresa de la artista ha sido sin duda una de las actuaciones del año.

BTS - Butter (Music Blood)

Si hay un grupo que cuida al detalle todas sus actuaciones es BTS. La banda surcoreana destaca por su puesta en escena sin olvidar elementos como el vestuario y la escenografía.

Una muestra de ello fue la actuación que protagonizaron en Music Blood, que ya se ha convertido en una de las más vistas del año.

Doja Cat - Been Like This / You Right (Medley MTV VMAs 2021)

Doja Cat fue la presentadora de la última edición de los premios MTV VMAs y protagonizó una de las actuaciones más espectaculares de la ceremonia. La artista apareció literalmente volando sobre el escenario para hacer un medley de sus temas Been like this y You right, incluidos en su álbum Planet Her.

Coldplay X BTS - My Universe (American Music Awards)

My universe, la colaboración musical entre Coldplay y BTS, ha sido una de las grandes sorpresas musicales de 2021. Por eso su actuación en directo en los premios American Music Awards era uno de los momentos más esperados de la noche.

Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic - Leave The Door Open (BET Awards 2021)

Silk Sonic, la nueva banda creada por Bruno Mars y Anderson .Paak, recibieron su primer premio durante los BET Awards 2021, gala que tuvo lugar en el Microsoft Theatre de Los Angeles.

Además, el dúo subió junto al resto de músicos al escenario para interpretar su single Leave the door open, y sorprendió a los presentes con un tema inédito de su álbum An Evening with Silk Sonic, que por aquel entonces todavía no se había publicado.

Olivia Rodrigo - Drivers license (Brit Awards 2021)

Sin duda, 2021 ha sido el año de Olivia Rodrigo. La estadounidense de 18 años irrumpió en el panorama musical con Drivers license, que presentó en directo en la ceremonia de los Brit Awards.

Su actuación fue uno de los momentos más esperados de la noche ya que era una de las primeras de la joven en una gala de este tipo y con la que se consagró como una de las grandes promesas de la música.

Justin Bieber, The Kid LAROI - STAY (MTV VMAs 2021)

La última vez que Justin Bieber actuó en los MTV VMAs fue en 2015, por eso su regreso este año era de lo más esperado de la noche. Además de llevarse dos estatuillas, Justin subió al escenario del Barclays Center de Nueva York junto a The Kid LAROI para interpretar en directo su colaboración Stay.

Lo hicieron a lo grande, descendiendo del techo del estadio para aterrizar en una especie de cráter lunar. Dejando protagonismo al artista australiano de 18 años, Justin se mantuvo en un segundo plano que, pese a su discreción, no evitó que fuera una de las grandes estrellas de la noche.