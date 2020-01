Calvin Harris: De sus inicios en redes sociales, al éxito mundial

Si lees el nombre Adam Richard Wile,s seguramente te quedarás igual. Pero cuando escuchas el nombre de Calvin Harris, la cosa cambia Y es que el deejay escocés es uno de los más reconocidos hoy en día en el panorama electrónico internacional. Pero lo que no mucha gente sabe, es que se trata de los únicos DJs que ponen voz a algunas de sus canciones. Hoy celebramos su cumpleaños repasando su carrera.

Desde bien pequeño, Calvin Harris tenía bien claro que quería ser DJ. De hecho, se pasaba el día componiendo temas en su habitación, hecho que le trajo muchos problemas de sociabilidad. A sus 18 años, empezó a publicar sus primeras canciones producidas por él mismo: ‘Da Bongos’ y ‘Brighter Days’, y se mudó a Londres para intentar ganarse la vida como productor.

Calvin Harris colgaba todos sus temas en la popular red social My Space, donde consiguió una gran popularidad, con la que logró llamar la atención de la discográfica Sony BMG. Pero no fue para que empezara a crear temazos sin fin, sino para hacer remixes de algunos de sus artistas en cartera. En 2007, publicó su primer trabajo discográfico, llamado I Created Disco, grabado, interpretado y producido por él mismo. Este álbum alcanzó el disco de oro, y su primer single ‘Acceptable in the 80s’, consiguió ser número 10 en la lista de éxitos de UK.

En agosto de 2009, llegó su segundo álbum: Ready For The Weekend, debutando en el número uno de las listas de éxitos del Reino Unido. ‘I Am Not Alone’ fue el primer sencillo de su segundo trabajo discográfico, que aunque arrasó en UK, no tuvo ni rastro del más mínimo éxito en el resto del mundo. Después de ser nominado a “Mejor Artista Británico” a los Brit Awards del año 2010, empezó a trabajar en los remixes de algunos artistas conocidos, como ‘She Wolf’ de Shakira o ‘Waking Up In Vegas’ de Katy Perry. Estos trabajos empezaron a hacer correr su nombre por el mundo, convirtiendo al siguiente tema que produjo, ‘Holiday’, en número uno en UK.

En 2011, Rihanna se fijó en el deejay y productor, y lo incluyó en su gira Loud Tour como telonero. Este supuso un punto de inflexión, ya que conocer a Rihanna le comportó producir dos de sus temazos incluidos en el álbum Talk That Talk: ‘We Found Love’ y ‘Where Have You Been’. ‘We Found Love’ se convirtió en un éxito rotundo, abriéndole las puertas por primera vez de las listas de éxitos de Estados Unidos.

En marzo de 2014, llegó el gran pelotazo de Calvin Harris: ‘Summer’. Y lo petó lo más grande, convirtiéndose en la canción más reproducida de Spotify ese año. A partir de aquí, empezaron a llegar todos los temazos: ‘Outside’ con Ellie Goulding, ‘How Deep Is Your Love’, ‘Blame’… Y en 2016, llegó ‘This Is What You Came For’, su tercer tema con Rihanna, alcanzando el número tres en la lista Billboard Hot 100. ‘One Kiss’ junto a Dua Lipa en 2018, o ‘Giant’ junto a Rag'n'Bone Man en 2019, acaban de completar la lista de temazos imprescindibles de Calvin Harris, una playlist que ya se ha hecho un hueco en nuestra cabeza.

Aun así, su carrera no ha estado exenta de polémica. En 2016, su exnovia Taylor Swift -a la que muchos medios apuntan que 'dedicó' el tema 'My Way', tras su dolorosa ruptura-, reivindicaba la autoría de la letra de su éxito 'This Is What You Came For', interpretada por Rihanna en el single publicado por el artista. En 2010, el DJ denunció públicamente que la canción ‘Yeah 3x’ de Chris Brown, se “parecía sospechosamente” a su single ‘I'm Not Alone’. Después de una pequeña disputa, finalmente Calvin Harris fue añadido a los créditos de la canción en el single, y en el álbum F.A.M.E.

