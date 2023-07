Chanel estrenará una canción en colaboración con Ptazeta

Fusión explosiva. Eso es lo que necesitamos este verano, y parece que Chanel y Ptazeta están dispuestas a dárnosla.

La cantante que representó a España en Eurovisión 2022 con su tema SloMo y dejó al país en tercera posición, la mejor puntuación para España desde 1995, ha vuelto este domingo con una noticia que nos gusta: novedades musicales.

Con una visible sonrisa, saludaba a sus seguidores vía stories de Instagram dispuesta a contarles algo: "Va a haber sorpresas", adelantaba en uno de los vídeos. A continuación, explicaba: "Algunos lo sabréis, algunos no, pero el día 28 de julio es mi cumpleaños y este año me apetecía a mí hacer regalito".

¿Coincidencia? El próximo 28 es viernes y todos sabemos que los viernes vienen cargaditos de música nueva.

En el último vídeo, Terrero insertaba un enlace mágico: "Aquí te dejo el regalito, este es el link, presave para mi próximo tema, en el que vas a descubrir algo si pinchas". "Tengo nervios", acababa el mensaje.

Se trata nada más y nada menos que de la rapera En la casa, la canaria PtaZeta. Con este anuncio comprobamos que Chanel sigue por el camino de las colaboraciones después de haber sacado hace dos meses su single en solitario con ritmos tropicalesP.My Clavaito, el tema que resuena en todas las discotecas de este verano, una bachata fresca con Abraham Mateo para los bailes bajo el sol.

El anuncio con la rapera canaria más de moda promete, como poco, ser un hitazo. Ambas cantantes poseen una energía única que, unidas pueden dar lugar a uno de los temazos del verano.

PtaZeta viene de haber lanzado recientemente colaboraciones que han roto la frontera nacional. La cantante se ha posicionado en un tiempo récord en el punto de mira de artistas internacionales que hacen cola para cantar con ella. Sus últimos temas acumulan cifras con temas comoTiki Tiki, con Lola Índigo, que reúne 16 millones de visualizaciones en Youtube, Mujerón, con Villano Antillano, Quieres, con Aitana y Emilia o su última canción, La Respuesta, con LIT killah.

El misterioso disco de Chanel

Desde que el mundo descubrió a Chanel en 2022, los fans esperan su disco. Y disco hay, pero aún no se sabe cuándo saldrá. En varias entrevistas ha dejado caer planes a futuro, pero que esté esperando tanto antes de estrenarlo tiene una explicación: necesita saber qué quiere contar (y cantar). Nos lo contó en Cuerpos Especiales.

"No me entiende nadie y esto... Muy mal. Empatía. Los artistas no hacemos las cosas rápido. Yo vengo de otro mundo, de musicales, de interpretar personajes que no soy yo. Quiero entender lo que quiero expresar", le confesaba a Eva Soriano e Iggy Rubín.

"Rosalía tarda tres o cinco años en hacer un disco. El tiempo no es relativo. Estamos acostumbrados a las cosas rápidas, a los estímulos, y ahora necesitaba este proceso. Luego de repente me subo a la ola y quién sabe", añadía.