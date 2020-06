Dear Class Of 2020: Katy Perry deslumbra embaraza y descalza cantando su icónico 'Firework'

El evento virtual Dear Class Of 2020 ha reunido a grandes personalidades, que han dado poderosos mensajes a los estudiantes que se gradúan este año y que no pueden celebrarlo por la pandemia del coronavirus. Además, artistas como Katy Perry , Maluma , Alicia Keys o BTS han ofrecido espectaculares actuaciones .

La noche del domingo 7 de junio ha sido especial para todos aquellos estudiantes que se gradúan este año pero no pueden celebrarlo por la pandemia del coronavirus, ya que han podido disfrutar de una fiesta virtual y con destacados invitados.

Artistas como Lady Gaga, Beyoncé o Taylor Swift han lanzado poderosos mensajes a los jóvenes que no han podido tener la graduación soñada. Además, también han regalado momentos musicales.

KATY PERRY, EMBARAZADA Y RADIANTE

Katy Perry ha sido una de las protagonistas de la noche. La cantante ha interpretado uno de sus mayores éxitos, 'Firework', y lo ha hecho luciendo embarazo con un vestido blanco y descalza.

Además de un alegre discurso sobre cómo celebrar la graduación en las circunstancias actuales, la artista también ha cantado su último single, 'Daisies'.

ALICIA KEYS, ESPERANZA Y PODER

Una de las primeras actuaciones de la gala ha sido la de Alicia Keys, que tras su aplaudido discurso, se ha sentado al frente de su piano de cola rosa para versionar su tema 'Underdog' y dedicársela a los graduados.

Puedes ver la actuación en el minuto: 1:24:25

LA SORPRENDETE ACTUACIÓN DE BTS

Una de las actuaciones más esperada de la noche era la de BTS, que han demostrado su talento en un aplaudido show a través de la red.

Vestidos con trajes en colores claros, la banda ha transmitido energía en su performance grabada en el Museo Nacional de Corea.

MALUMA CANTA AL AMOR

Mientras que muchos artistas han optado por lanzar mensajes de esperanza, Maluma ha optado por transmitir amor con su último single, 'ADMV', que significa 'Amor de mi vida'.

El artista colombiano, vestido con un traje rojo, ha interpretado el tema en la naturaleza, tomando el sol y disfrutando de una copa de vino.

VERSIÓN DE 'BEAUTIFUL DAY' DE U2

Los artistas también han unido sus voces y lo han hecho con una versión de 'Beautiful Day' de U2.

Tras un pequeño discurso de inicio, Bono ha interpretado su éxito junto con Chris Martin de Coldplay, Camila Cabello, Ty Dolla $ign, Tove Lo, Khalid Leon Bridges, Cynthia Erivo, Ben Platt y Noah Cyrus.

LA SORPRESA DE MARIAH CAREY A 'SCHITT'S CREEK'

El elenco de la serie 'Schitt's Creek' se ha reunido para interpretar 'Hero' de Mariah Carey, que se ha unido por sorpresa a la llamada.

Los actores y la cantante han interpretado el éxito de la artista, que también se ha atrevido ha entonar 'Always Be My Baby'.

LIZZO, ACTUACIÓN INICIAL

Lizzo y la Filarmónica de Nueva York se han unido en la gala 'Dear Class Of 2020' para interpretar el clásico 'Pomp and Circumstance'.

Con su flauta travesera, la artista ha dado inicio al evento con una actuación mágica.

Y MUCHAS MÁS ACTUACIONES...

Shawn Mendes ha sido otro de los artistas que ha compartido un mensaje especial de apoyo a los estudiantes. El cantante no ha actuado pero el coro de la AMDA College of Performing Arts y la banda de música de Diamond Bar High School han versionado su tema 'Men Nothing Holdin 'Me Back'.

Los que tampoco se han querido perder esta gala han sido los chicos de CNCO, que han puesto ritmo a la noche con los temas 'Honey Boo', 'Hey DJ' y 'Reggaetón Lento'.