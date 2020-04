Sebastián Yatra: "'Falta Amor' es una canción que nos acompaña en estos momentos difíciles"

Sebastián Yatra nos cuenta cómo está viviendo estas semanas con su familia en casa, haciendo ejercicio, tocando la guitarra, y charlando con muchos medios internacionales y amigos de profesión como Michael Bublé, todo un ídolo para él.

Yatra, que ha colaborado con grandes artistas a los que admiraba ya antes de comenzar a cantar, como el propio Ricky Martin, le da un consejo a toda la gente que le sigue desde casa, y para los que ahora es él es todo un referente tanto a nivel musical como personal: "Es un momento increíble para soñar e ir a por todas", "esforzándose todos los días si quieren ser cantantes o actores, se trata de meterle tiempo, dedicación, ser organizado, hacerlo con amor sin pasar por encima de nadie", comenta.

Y añade: "'Qué nota' sería cantar yo un día con alguna de las personas que están viendo ahora este LIVE".

NUEVO TEMA CON RICKY MARTIN, 'FALTA AMOR'

Si hace unos días estábamos bailando sin parar al ritmo de TBT, ahora Sebastián Yatra se alía con Ricky Martin para revisar una de las baladas más potentes del colombiano: 'Falta Amor', y asegura que "organizando varias sorpresas" relacionadas con este lanzamiento.

'Falta Amor', es una canción que "nos acompaña sobre todo en estos días y en estos momentos difíciles", comenta Yatra.

Pero estos días no están siendo fáciles para nadie, y nos aconseja tratar de "no ahogarnos en las dudas, en la incertidumbre, en sus miedos. Toca contrarrestarlo con sonrisas y mucho positivismo", además, nos recuerda que todo lo que ha logrado en su vida "ha sido a base de trabajo, de no parar nunca, y eso es lo que amo hacer". Reconoce también estar ansioso por salir de casa y poder volver a ver a la gente y retomar las giras: "En junio y julio tengo gira por España, y tengo fe, Dios quiera, que la podamos sacar adelante".

También espera "poder hacer la gira con Enrique Iglesias y Ricky Martin", en septiembre y octubre por Estados Unidos y Canadá, y aunque asegura estar muy atento a las noticias relacionadas con la crisis, intenta verlas "sin entrar en pánico", siendo positivo.

Yatra nos confiesa además que le gustaría colaborar con artistas como J Balvin, Shakira, o el mismo Michael Bublé.

21 DÍAS DE AMOR

Entre las iniciativas en las que está metido Yatra, para acompañar a todos sus fans durante estos días difíciles, encontramos #21DíasDeAmor, "para llenarnos de positivimo en casa, adoptando nuevas costumbres, porque hay que hacer algo durante 21 días para que se convierta en hábito", comenta.

Pero lo es lo único, el cantante también comparte vídeos en Instagram y Tik Tok cargados de consejos para evitar contagiarse de coronavirus, y otros llenos de humor:

NUEVO TEMA CON PABLO LÓPEZ Y REMIX DE TBT

Juanma también he pregunta por su experiencia como asesor en 'La Voz' de Antena 3, junto a Pablo López. Con una sonrisa en la cara, Yatra comenta que "cada cosa que dice Pablo López es magia", y añade: "lo admiro como profesional y como músico 'me vuela' la cabeza".

Además, a un par de semanas de escuchar el remix de TBT, Yatra nos habla del tema que están grabando juntos: "Estamos haciendo una canción juntos, espero poder compartirla pronto con el público en todos lados". ¡Qué ganas de escucharla!

RECOMIENDACIONES PARA EL CONFINAMIENTO

Sebastián Yatra nos recomienda también un libro, un disco y una serie, bueno, en este caso una película, para ver estos días en casa. ¡Vuelve a ver la entrevista!

Gracias por regalarnos tu tiempo, tu música y tu simpatía, para hacer más llevadero el tiempo de confinamiento en casa. #YoMeQuedoEnCasa

#YOMEQUEDOENCASA

Como lo más importante es que todos nos quedemos en casa para solucionar esta situación cuanto antes, nos explicarán cómo están pasando estos días en casa, qué series ven, qué hacen para pasar el rato, qué libros nos recomienda... ¿Te lo vas a perder?

¡Ve poniendo tu alarma diaria en el móvil a las 17.00h porque estos son los primeros artistas que tendremos con nosotros!

SEMANA DEL 16 AL 22 DE MARZO

- Lunes 16/03: Dani Fernández, ¡vuelve a verlo!

. Martes 17/03: David Otero, ¡vuelve a verlo!

- Miércoles 18/03: Miss Caffeina, ¡vuelve a verlo!

- Jueves 19/03:

- 17.00 Shinova, ¡así aprovechan los días de confinamiento!

- 19.30 Mau y Ricky, ¡nos colamos en su casa de Miami!

- Viernes 20/03: Miki Núñez, ¡vuelve a verlo!

- Sábado 21/03: DVICIO, ¡vuelve a verlo!

- Domingo 22/03: Nil Moliner, ¡vuelve a verlo!

SEMANA DEL 23 AL 29 DE MARZO

- Lunes 23/03: Bombai, ¡vuelve a verlo!

- Martes 24/03: Arnau Griso, ¡vuelve a verlo!

- Miércoles 25/03: Elefantes, ¡así fue!

- Jueves 26/03: Sinsinati, ¡ya puedes volver a verlo!

- Viernes 27/03: Varry Brava, ¡vuelve a verlo!

- Sábado 28/03: Soraya, ¡así está viviendo el confinamiento!

- Domingo 29/03: Carlos Sadness, ¡vuelve a verlo!

SEMANA DEL 30 DE MARZO

- Lunes 30/03: Jedet, ¡vuelve a verlo!

- Martes 31/03: Lola Indigo, ¡revive la entrevista!

- Miércoles 01/04: IZAL, ¡vuelve a verlo!

- Jueves 02/04: Sebastián Yatra

- Viernes 03/04: Miriam Rodríguez