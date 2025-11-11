Sergio Ramos vuelve a los Latin Grammy como presentador

Sergio Ramos vuelve a los Latin Grammy. Dos años después de entregarle a Shakira el premio a la Mejor canción del año por la Bzrp Music Sessions, Vol. 53, el futbolista y ahora también cantante se subirá este jueves 13 de noviembre al escenario del MGM Grand Garden Arena de Las Vegas para entregar uno de los galardones de la noche.

El exjugador del Real Madrid, que recientemente estrenaba la canción Cibeles sobre su ruptura con el club merengue, ha sido confirmado por la Academia Latina de la Grabación junto a un amplio número de artistas, entre los que se incluye también Enrique Bunbury, reconocido en esta edición con el Premio a la Excelencia Musical.

La lista de presentadores de premios de los Latin Grammy 2025 se completó este lunes con el anuncio de otros nombres como Nicki Nicole, Yandel, Trueno, Mon Laferte, Lupita Infante, Carlos Rivera, Miguel Rojas, Silvestre Dangond, Fariana, Daisy Fuentes, Kany García, Richard Marx y Eduin y Jhonny Caz, de Grupo Firme.

La presencia española en los Latin Grammy 2025

Los Latin Grammy 2025 contará con una amplia presencia española empezando por Raphael. El cantante de Úbeda (Jaén) recoge el premio a Persona del Año en una noche en la que se subirán al escenario otros artistas como Aitana, Leiva y Judeline, cuyas actuaciones han sido confirmadas por la Academia.

20 artistas nacionales acuden en calidad de nominados siendo Alejandro Sanz el intérprete con más posibilidades ya que opta a cuatro premios con la primera parte de su disco ¿Y ahora qué?, seguido de Leiva y Judeline, con tres nominaciones cada uno.

Entre los presentadores españoles están también la pianista Isabel Dobarro, el cantante Kiki Morente o la artista flamenca Ángeles Toledano.

Un día antes de la ceremonia, el miércoles 12 de noviembre, la Academia Academia Latina de la Grabación rendirá homenaje a Raphael con un concierto tributo en el que otros artistas interpretarán míticos temas del intérprete de Mi Gran Noche.