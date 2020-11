Delaporte presenta su nuevo single 'Se Va' con una evocadora actuación en directo: "Cuando era niña no me costaba ser. Era y ya está"

Delaporte nos ha comentado varias noticias, como el nuevo tema de C. Tangana con La Húngara, 'Tú me dejaste de querer'; pero también otras de corte más social, como el músico que no dejó de tocar la canción 'Eternal Flame' durante los disturbios en Barcelona contra las medidas antiCovid, ¡y mucho más!

DELAPORTE NOS PRESENTA TU NUEVO SINGLE 'SE VA'

Además, nos ha presentado su nuevo single en directo, 'Se va', incluido en su álbum Las Montañas, y nos ha contado anécdotas relacionadas con el vídeo, rodado en la sierra de Gredos, asegurando que hacía tanto "frío, que se me ponía la nariz roja roja, el maquillador metiéndome la brocha por dentro de la nariz".

Sandra cuenta también entre risas, que no sabía bien cómo moverse durante el rodaje y le llegaron a decir: "Mueve un poco las manos, que pareces un chorizo", pero claro "si no me diriges un poco...", comenta, asegurando que "al principio era un cuadro" pero que "luego ya bien". ¡Y mucho más que bien!

El vídeo de 'Se va' es un auténtico regalo para los sentidos. Grabado en un plano secuencia que parece sacado del imaginación de Lovecraft, con el cielo ensangrentado y la inmensidad de las montañas alrededor, dotando de mayor fuerza al nombre de su nuevo álbum.

Delaporte le han confesado también a Lorena Castell cómo es "parir un disco en pandemia", algo que les ha ayudado a salirse un poco del ambiente negativo que inunda al sector en estos momentos de incertidumbre, haciendo el tiempo en confinamiento "más ameno". Aunque siguen echando mucho de menos poder actuar ante su público, algo que Sandra cataloga de "drama".

ACTUACIÓN EN DIRECTO DE DELAPORTE: 'SE VA'

Tras este mundo de anécdotas relacionadas con el rodaje del videoclip, Delaporte nos ha vuelto a enamorar con su magia y la dulce melodía de su voz en una actuación impecable en el plató de 'yu Music':

"Cuando era niña no me costaba ser. Era y ya está. Y ahora, se ha ido y no vuelve conmigo. El tiempo pasa y siento que me pierdo.", con estas palabras acompaña Delaporte a este nuevo single, el segundo de su último trabajo, que vio la luz el 16 de octubre.

"Un disco que tiene como objetivo superar toda forma de opresión que impide construir una identidad libre, amar a quien quieras amar, y desarrollarte como la persona que quieres ser y con la que te identificas. Subir la montaña demuestra esa superación contra fuerzas opresivas históricas como la sociedad patriarcal o la homofobia", escribe Delaporte.

Obra de Jaime Massieu, "director audiovisual que es parte de la piña de Delaporte y esta desde sus principios en el proyecto", 'Se Va' es un plano secuencia que trata de emular con el paso del tiempo, la evolución de una persona cuando "supera su opresión".

LETRA DE 'SE VA', DE DELAPORTE:

Ven aquí niño

Vuelve conmigo

Vienes a bailarme y darme un besito rico

Ven aquí niño

Vuelve conmigo

Vuelas tan deprisa como vuelan los domingos y,

Se va Se va Se va se va se va

Se va se va se va

y no me vuelve más.

Se va Se va Se va se va se va

Mira que yo ahora le lloro porque se me ha ido.

Ven aquí niño

Vuelve conmigo

No desaparezcas no me dejes sentir frío

Ven aquí niño

Vuelve conmigo

Ya no canto y ya no fluyo como hace aquel río.

Se va Se va Se va se va se va

Se va se va se va

y no me vuelve más.

Se va Se va Se va se va se va

Mira que yo ahora le lloro porque se me ha ido.

Se va Se va Se va se va se va

Se va se va se va

y no me vuelve más.

Se va Se va Se va se va se va

Mira que yo ahora le lloro porque se me ha ido.

Se va Se va Se va se va se va

Se va se va se va

y no me vuelve más

Se va Se va Se va se va se va aaahhh

BNET DEJA 'SIN PALABRAS' A DELAPORTE

Por su parte, Bnet nos ha traído un montón de anécdotas sobre el 'freestyle', lo traicionero que puede ser confiarse o confiar en la respuesta del público, ¡y se ha sometido a la dura prueba de Delaporte!

Delaporte ha retado a Bnet lanzándole palabras como dardos para que improvisara, y no ha titubeado ni un momento cuando le iba soltando cosas como refugio, Seven Up, rica - rica, clap - clap, bang - bang o la bestia... ¡Menudo crack! ¡No somos dignos, Bnet!