Aitana, Roi Méndez, Sandra Delaporte y Beauty Brain en 'yu, no te pierdas nada' (22/05/2020)

¿Es Bruno Mars el hijo de Michael Jackson? Hay una teoría conspiranoica que asegura que Mars puede ser el hijo de Billie Jean y Michael Jackson, un affair que Jackson siempre negó... Muy loco todo. Eso sí, parecerse se parecen...

¿Puede haber alguien más random que Lorena Castell? Lo dudábamos hasta que Sandra Delaporte apareció en nuestras vidas. ¡Jugamos con ella a las autopreguntas de Instagram!

¡Está acostumbrada a estar confinada porque es tan famosa que casi no puede salir a la calle! Conectamos con Aitana, que ha tenido el detallazo de ponerse vaqueros para la entrevista. "Llevaba todos estos días en chándal pero me he arreglado para vosotros". ¡Es un amor!

La cantante se ha enganchado a la aplicación de moda, TikTok, en la que no deja de publicar vídeos graciosos y alguna que otra indirecta. "Quiero hacer un challenge que se está haciendo famoso, con música y unas gafas, pero no quiero exponer mucho mi dignidad".

Además hace muy muy poquito que la cantante ha estrenado una colaboración con la banda Reik para el tema 'Enemigos'. "Es cierto que las relaciones tóxicas están muy al día, como en los dos últimos disco de Bad Bunny".

"La canción tiene sello 'melodía Aitana'", le dice Aníbal Gómez. "Yo soy Dj y siempre pinchaba Teléfono", desvela.

¿Y cuándo habrá cositas nuevas? "En julio, a finales, voy a sacar una canción con Piso 21. Van a salir canciones nuevas y tengo muchas ganas de que la gente las escuche". ¡Booom!

¿Era ella fan del anime? ¡Porque Enemigos ha llegado con un vídeo con ella convertida en superheroína! "Siempre veía en TV3 dibujos de anime". "El género del nuevo disco es diferente, saldrá a finales de año, queda mucho así que no quiero decir más". ¡Qué ganas de escucharlo!

Además pronto vamos a verla como coach de La Voz Kids... "Quien soy yo para juzgar a los niños si llevo solo 3 años, yo solo estaba allí para apoyarlos y que se sintieran como en casa. Me lo pasé muy muy bien, conocí a niños con muchísimo talento. También con David Bisbal conecté mucho". ¡Han estrenado juntos 'Si tú la quieres' hace muy poco!

¡Jugamos a Adivina la Canción con Aitana y Roi Méndez! Los ex compis de OT tendrán que competir para adivinar qué canción es la que Lorena Castell recitará con toda su destreza. C Tangana, Lola Índigo...

Aprovechamos par preguntarles si se agobian mucho cuando los fans los paran por la calle. Porque el fenómeno OT sigue siendo espectacular... "Es depende del día y de la situación. A lo mejor en una calle te conoce todo el mundo y en otro sitio nadie. Solo lo llevo mal cuando tengo prisa, me molesta no poder estar con ellos el tiempo que querría", cuenta Aitana.

¿Tienen algún tema en bucle estos días? "Dinamita de La Bien Querida, la verdad", dice Aitana. "El artista más escuchado de mi Spotify soy yo", cuenta Roi. "Mi primer concierto fue el de Estopa, cuando me los encuentro en los eventos y me conocen flipo", recuerda Aitana. "Cuando me aburro bailo a escondidas", reconoce la cantante.

👉 Puedes ver Adivina la Canción en el minuto 40:

Casi siempre vienen en calidad de colaborador, pero hoy Roi Méndez se conecta para hablarnos de sus novedades musicales. ¡Ha estrenado nuevo single! El cantante acaba de lanzar 'Aviones de papel' con Sinsinati, un tema pop que ha cuajado muy bien entre los fans. "El tema lo tenía hace un año, se lo enseñé a Álvaro de Sinsitati y le gustó", cuenta. ¡Podrían haberla grabado ellos solos pero quisieron contar con Roi para la colaboración!

"Lo teníamos grabado desde enero, pero como tiene un croma, ahora pegaría decir que es un vídeo de confinamiento", reconoce. ¡Además el tema se llama 'Aviones de Papel', como su gira! "La idea era que saliera antes, pero como se metieron los de Sinsinati tuvimos que hacer cambios". ¿Sabe él hacer aviones papel?

Tiene más cositas debajo del brazo, pero no nos puede dar ni una pista.. "Hay una con un compañero con el que estuve en mi edición de OT".

