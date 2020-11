Miley Cyrus, Carol Rovira, Joaquín Reyes y Roi Méndez en 'yu, No te pierdas nada' (30/11/2020)

Joaquín Reyes en 'yu' / yu, No te pierdas nada

Después de repasar las noticias más destacadas y surrealistas del fin de semana en nuestro inicio, recibimos a la mismísima Miley Cyrus.

Empezamos la charla hablando de 'Midnight Sky', el primer single de este nuevo trabajo, una canción con una onda muy ochentera. La cantante nos cuenta que le gusta mucho la autenticidad que tiene y está segura de que a todos nos gustaría volver a los 80 con la que está cayendo ahora. "¿A quién no le gustaría volver a los 80?", se pregunta. Además nos cuenta que "representa la libertad, autenticidad, habla de historias interesantes y es muy orgánica".

Ana Morgade le ha preguntado a la cantante por su colaboración con Dua Lipa en 'Prisoner', el primer tema donde las podemos escuchar cantando juntas. "Realmente creo que es una canción que nos representa", cuenta, asegurando que buscaban una canción que las representase a nivel individual, un tema donde se sintiesen ellas mismas.

También le hemos preguntado por Hannah Montana, por su conversación en redes con Pedro Sánchez... ¡Y hasta nos ha adelantado cual será su próxima cover! No te pierdas el resto de la entrevista aquí.

El siguiente en pasar por aquí este lunes en Joaquín Reyes, que se ha tomado la poción multi jugos para encarnar a otra estrella internacional: Harry Styles. A pesar de la falta de discotecas, este verano su tema Watermelon Sugar ha pegado bien fuerte. "Watermelon Sugar va de que el melón de noche mata", nos desvela en artista, que sin piedad se pregunta... "¿Quién no se despierta en Saint Tropez un lunes? Los pobres".

¡Segunda vez que recibimos a Carol Rovira en yu! Esta vez viene sola al yu, pero no porque Paula y ella no se aguanten... ¡Todo lo contrario! "Nos gusta ir en pack, pero ahora estamos haciendo cosas por separado", nos cuenta Carol, que asegura que trabajar con Paula es "muy fácil, nos reímos mucho juntas".

'Luimelia 77' es un nuevo montaje de la vida de Luisita y Amelia, las personajes que enamoraron al público con su historia de amor. "Es un resumen en cuatro capítulos de toda la historia de amor, y lo bueno es lo que vamos comentando nosotras como personajes", asegura. Lo cierto es que esta historia ha cruzado el charco... ¡Tienen fans por todo el mundo!

¿Nos puede adelantar algo de la nueva temporada de Luimelia, que es ya la tercera? "Diría que es una temporada muy íntima", asegura. "A ver, es que soy experta haciendo spoilers, así que no puedo", reconoce. "Eso sí, las escenas son más cotidianas y más íntimas".

Durante el confinamiento la actriz recuperó su pasión por la música y volvió a ponerse la guitarra entre las manos para componer y cantar 'Almas Viejas', un tema delicado que demuestra que Rovira tiene una gran voz. "Esta va a canción va a salir en la tercera temporada y la primera que compuse en Luimelia 77" , desvela. ¡Además el día 12 de diciembre saldrá 'Como Ninguna'! ¡Exclusiva! "Me hace muy feliz, no tengo un objetivo de sacar un disco pero me lo paso bien".

Cerramos el lunes con la visita de nuestro incondicional Roi Méndez, un colaborador que nunca sabes por dónde va a salir... ¿Qué le habrá pasado esta semana?, ¿tendrá muchas novedades que contar? Al parecer ha encontrado al conductor de VTC definitivo... ¡Y por si fuera poco se cree amigo de Miley Cyrus!

