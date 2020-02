Durante la boda de su mejor amiga, la escritora e ilustradora Laura Dockrill, Adele no solo cantó uno de sus temas más icónicos, sino que dejó caer la fecha de lanzamiento de su nuevo disco, que será en septiembre, lo 'dio todo' en el karaoke y bailó como la primera el tema de Beyoncé, 'Single Ladies'. ¡ Adele ha vuelto!

Hace cinco años que los fans de Adele esperan nueva música, desde que lanzara su exitoso ’25’, por el que recibió números premios, entre ellos cinco Grammy, con pleno de ‘categorías reinas’ en 2017.

Un lustro hemos tenido que aguardar pacientes hasta tener confirmación del regreso de la artista británica, autora de temas como ‘Hello’ o 'Rolling in the Deep', que fue justo el que cantó sobre un pequeño escenario durante la boda de su mejor amiga, justo antes de revelar cuándo llegará su ansiado nuevo trabajo: ‘Esperad mi álbum en septiembre’.

Vestida con una camiseta blanca, falda larga con motivos florales y coleta, la cantante londinense regaló un momento inolvidable en la boda de su mejor amiga, donde todos cantaban a pleno pulmón unos de los temas más potentes de su anterior álbum:

Pero no solo cantó temas de su propio repertorio, porque una boda no es una boda sin tirar de karaoke con canciones míticas como esta:

Adele claramente disfrutó de la boda, y así pudimos verla bailando y cantando las 'Single Ladies' de Beyoncé:

¡Así que ya sabéis! Preparaos porque en otoño vuelve Adele, ¡y lo hará con fuerza!

LA VUELTA DE ADELE

Con apenas tres álbumes de estudio, la voz de Adele ha encumbrado a la cantante como una de las grandes intérpretes británicas del siglo XXI. Sus cifras de ventas han llegado a cotas impensables para la mayoría. Hace unos días, su manager dejaba entrever que la vuelta de la cantante, era inminente:"Cuanto antes, mejor".

Así hablaba en un festival en Groningen (Países Bajos), lo que hacía suponer que este 2020 escucharíamos su nueva música, a pesar de que el 2019 ha sido un año complicado para la artista.

El divorcio de Simon Konecki. ha provocado que Adele tenga que reestructurar su vida. Puede que este punto de inflexión le haya servido como inspiración para sus nuevos temas. Han pasado casi cinco años desde su último álbum, '25', que incluía éxitos como 'Hello' o 'Send My Love'.

IMPORTANTE CAMBIO FÍSICO

Dentro de estos cambios a los que ha tenido que adaptarse la cantante, ha llamado la atención la importante pérdida de peso que ha experimentado durante los últimos meses. Y, aunque no comparte muchas fotos en su cuenta oficial de Instagram -seguramente porque está preparando esta vuelta con su nuevo álbum-, sí que hemos podido ver algunas imágenes en las que queda más que claro su evidente cambio físico:

"Los 30 me pusieron a prueba de manera muy dura pero estoy intentando apoyarme en todo. No importa cuánto tiempo estemos aquí, la vida es constante y complicada algunas veces. Los 31 van a ser un gran año y los dedicaré completamente a mí misma. Por primera vez en una década, estoy lista para sentir el mundo alrededor de mí", escribía la cantante en sus redes con motivo de su cumpleaños el pasado mes de mayo.

MÁS NOVEDADES MUSICALES PARA 2020

Beyoncé y Rihanna son otras de las grandes figuras del panorama musical de las que poco -o nada- se sabe sobre sus próximos estrenos. Mientras la primera dedicó su último año a la banda sonora de 'El Rey León', la de Barbados sigue sumergida en su faceta empresarial. Tampoco Dua Lipa ha dado pistas sobre la publicación de su nuevo álbum, 'Future Nostalgia', y aunque Justin Bieber ha publicado un nuevo single, 'Yummy', los detalles sobre su disco son todo un misterio.