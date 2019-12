La música que está por llegar (y la que no) en este 2020

Acaba 2019 y nos quedamos con ganas de más. Y es que muchos nos hemos defraudado al ver que nuestro artista favorito no ha lanzado ningún álbum, o que el grupo que nos encanta no ha visitado nuestro país para dar un concierto. Así pues, para que nadie se pierda ni un solo detalle, hemos elaborado una pequeña guía de lo que sabemos (y de lo que está por saber) de este 2020. ¡Toma nota!

👉 Beyoncé es la gran ausente del mundo de la música sin serlo directamente. Me explico: la cantante lleva desde 2016 sin lanzar ningún álbum nuevo, pero no ha dejado de trabajar desde entonces: álbum junto a su marido y tour mundial, actuación en Coachella -con álbum y documental sobre ello-, participación en 'El Rey León' y lanzamiento de un pseudoálbum… Pero todos estos proyectos secundarios no acaban de llenar el espíritu de sus seguidores, que piden a gritos un nuevo álbum completito y enterito de Beyoncé en su pura esencia. ¿Será este el año en el que sus sueños se hagan realidad?

👉 Lady Gaga podría ser uno de los nombres propios de este 2020. La cantante ha triunfado los últimos dos años con su papel en la película 'Ha Nacido Una Estrella' y muchos dan por hecho que aprovechará el tirón para lanzar este nuevo año su próximo álbum.

El hecho es que la cantante ya ha asegurado en redes sociales que ya está en el estudio de grabación. De momento, Gaga ha firmado una prórroga de su espectáculo en Las Vegas por la buena acogida que ha tenido entre sus fans. ¿Llegará el sexto álbum de la carrera de Lady Gaga a lo largo de este 2020?

👉 Rosalía. La cantante catalana ha sido una de las revelaciones de este 2019, tanto por su genial producción musical, como por sus colaboraciones con artistas internacionales, que ha hecho que se colase en los primeros puestos de las listas de todo el mundo, así como ganar algunos de los premios más prestigiosos de la música. Y ella misma se ha encargado de anunciar que su próximo álbum, ya está acabado: se ha grabado entre Barcelona y Los Ángeles, y se lanzará a lo largo del 2020. ¿Incluirá la más fantaseada que real colaboración con Beyoncé? ¿O el featuring con Billie Eilish que ambas cantantes han confirmado?

👉 ¿Y qué pasa con Rihanna? Estamos convencidos que más de uno y de una habrá pedido como deseo de año nuevo el nuevo disco de Riri. Y es que Rihanna nos tiene a todos desconcertados. Ya llevamos dos años en los que la artista, que ya ha grabado su nuevo álbum, asegura que lo lanzará. Pero no fue en 2018, como se rumoreaba. Tampoco ha sido en 2019, año que ella misma anunció en un photocall que publicaría su última trabajo, y ahora va la cantante y anuncia que se retira para dedicarse -aún más- a su vida personal.

Ante tanto cambio de rumbo, no queda otra que esperar y desear que sea en este 2020 cuando Rihanna lance su último trabajo de estudio, el más esperado y el que más se ha hecho de rogar. ¿Se confirmará el cambio de género musical y RiRi se acercará más al reggae? ¿O tendremos que olvidarnos de esta hermosa idea?

NUEVOS ÁLBUMES EN 2020

En lo que respecta a los álbumes, 2020 de momento sigue siendo una incertidumbre. Pocas son las confirmaciones que se conocen: el 6 de enero Camila Cabello lanza Oh My Oh; el 10 de enero, Selena Gomez regresa a la música con Rare; el 17 de enero, Halsey publica Maniac; y el 31 de enero, Meghan Trainor pone a la venta Treat Myself.

Hasta aquí los confirmados. Ahora abrimos el capítulo de los artistas que aún no han anunciado la fecha de su próximo trabajo: Cardi B ya tiene listo su álbum Tiger Woods, pero aún no sabemos cuando saldrá a la venta. Lo mismo pasa con Dua Lipa, que no ha dado ni una sola pista de cuándo publicará 'Future Nostalgia'. O Lana del Rey, que a lo largo del año lanzará White Hot Forever. Pero menos pistas han dado aún Drake, Ava Max o Sam Smith, que solamente han avanzado que lanzarán disco este año, sin dar más información al respecto.

Menos mal que empezaremos el año con un poco de novedades, ¡y es que Justin Bieber ha dicho que este 2020 lanzará álbum! Aún no sabemos ni el título, pero eso sí: durante los primeros días del año el cantante publicará el primer single de este nuevo trabajo, 'Yummy'.

CONCIERTOS EN ESPAÑA EN 2020

Este 2020 también será un año apasionante para vivir la música en directo en nuestro país. Grandes artistas traen sus giras internacionales en diferentes puntos de la geografía española, como los Jonas Brothers, que el próximo 16 de febrero estarán en Madrid y el 17 de febrero en Barcelona presentando su Happines Begins Tour.

Dua Lipa también pisará España este 2020: lo hará el próximo 26 de abril en Madrid, y el 28 de abril en Barcelona. Si sois más de Camila Cabello que sepáis que podréis escuchar su 'Señorita' en directo este verano. La cantante actuará el próximo 30 de junio en el Palau Sant Jordi de Barcelona, y el 1 de julio en el WiZink Center de Madrid.

El anuncio de Taylor Swift de no hacer gira mundial este año, y solamente asistir a algunos festivales, nos dejó con la boca abierta. Pero aún nos fascinó más saber que va a visitar el festival Mad Cool de Madrid el próximo 8 de julio para presentar su álbum Lover. Por otro lado, el 2 y 3 de octubre, Elton John trae su gira de despedida de la música al Palau Sant Jordi de Barcelona en dos shows únicos en nuestro país.

No es por anticiparme, ¡pero creo que está por llegar un 2020 apasionante! Y como siempre, podrás seguirlo todo para no perderte ningún detalle gracias a Europa FM.

¡Feliz (y musical) 2020! 🎉🎵