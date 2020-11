Aitana y Katy Perry confirman su colaboración musical con el remix de ‘Resilient’

El pasado mes de julio las redes sociales enloquecían con una posible colaboración musical de Aitana y Katy Perry. "Según una fuente muy fiable que confirmó Daisies, Katy Perry y la cantante española Aitana están a punto de lanzar la colaboración ‘Teary Eyes’ como uno de los singles del próximo disco de Katy. También ha confirmado que esta canción podría tener un remix con Taylo Swift", escribía una cuenta de fans de Katy Perry.

Unas afirmaciones que causaron mucho revuelo entre el fandom de ambas artistas, ya que nadie se esperaba esta unión musical. El paso de las semanas sin tener ninguna noticia oficial sobre esta colaboración, hizo que mucho pensáramos que era un simple rumor sin fundamento.

Pero hace unos días, este tema volvió a cobrar fuerza en redes sociales y ahora parece que sí que estamos ante una colaboración factible, aunque 'Teary Eyes' no es la canción escogida.

Con todo el nuevo revuelo en las redes sociales, Aitana avivó todavía más los rumores compartiendo un stories en el que la vemos escuchando un tema de Katy Perry, concretamente 'Resilient'.

Pero eso no es todo, la propia Katy Perry ha compartido este stories con un 'Too Cute' (demasiado bonita) y ha empezado a seguirla en Instagram. Lo que ha terminado de hacer que los fans enloquezcan y prácticamente confirmando la colaboración de Katy Perry en el remix de 'Resilient'.

Además, se rumorea que el lanzamiento de este nuevo tema podría ver la luz este mismo viernes 13 de noviembre. 'Resilient' es uno de los temas incluidos en Smile, el último álbum de Katy Perry que publicó el pasado mes de agosto y del que se extraen los sencillos 'Daisies', 'Never Really Over' y 'Harleys in Hawaii'.

LAS COLABORACIONES MUSICALES, A LA ORDEN DEL DÍA

Las colaboraciones musicales están a la orden del día y la gran mayoría son éxitos asegurados. Además, cada vez se unen más artistas cuyos estilos musicales no son parecidos, como Beyoncé uniéndose a J Balvin en 'Mi gente' o 'Mamacita' de Ozuna y Black Eyed Peas.

Katy Perry también se unió a Daddy Yankee, cuyos estilos están bastante alejados, para el remix de 'Con Calma' y fue otro exitazo. Por eso no es de extrañar que la californiana quiera seguir experimentando con colaboraciones de lo más inesperadas, como esta con Aitana.

Por su parte, Aitana también tiene un buen recorrido musical en cuanto a colaboraciones se refiere. Su último éxito ha sido junto a Sebastián Yatra y su tema 'Corazón sin vida', que se ha convertido en todo un éxito.

play

Pero tampoco hay que olvidar las colaboraciones de Aitana con otros artistas como la también reciente 'Friend de semana' junto a Danna Paola y Luisa Sonza; ni su éxito junto al [[LINK:INTERNO|||Video|||5ebfc1c17ed1a846f3f9c79c|||Cali y el Dandee con '+']]; o sus temas Morat o David Bisbal. Eso sí, de confirmarse el remix de 'Resilient', sería la primera colaboración de Aitana con un artista anglosajón.