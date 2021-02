Justin Bieber pone fecha al lanzamiento de su nuevo disco 'Justice'

¡Menuda sorpresa! Justin Bieber ha anunciado en su cuenta de Instagram el día que su sexto disco, que lleva por nombre Justice, saldrá a la venta. Será el próximo 19 de marzo, que en España coincide con la festividad del día del padre, cuando podamos disfrutar de las nuevas canciones del canadiense.

En su cuenta de Instagram, Justin Bieber ha explicado a sus seguidores que quiere ofrecer "consuelo" en estos momentos tan duros que estamos atravesando por motivo de la pandemia provocada por el COVID."En estos tiempos en los que vivimos en un planeta roto todos anhelamos una curación y también justicia para la humanidad. Por eso, al crear este álbum mi objetivo ha sido hacer música que brinde consuelo. Ofrecer canciones con las que la gente pueda identificarse y conectar para sentirse menos solos", ha asegurado.

En su comunicado, Bieber también afirma: "El sufrimiento, la injusticia y el dolor pueden hacer que las personas se sientan impotentes. La música es una excelente manera de recordarnos unos a otros que no estamos solos. La música puede ser una forma de relacionarse y conectarse entre sí".

Y ha añadido que, aunque no pueda ayudar a resolver la crisis sanitaria, sí puede poner al servicio de los demás su música: "Sé que no puedo simplemente resolver la injusticia haciendo música, pero sí sé que si todos ponemos de nuestra parte usando nuestros dones para servir a este planeta y a los demás, estaremos mucho más cerca de estar unidos".

"Este soy yo haciendo una pequeña parte. Mi parte. Porque quiero continuar la conversación sobre cómo debería ser la justicia para que podamos seguir sanando", ha concluido en su post.

En su publicación de Instagram, Bieber también ha desvelado cómo será la portada de este sexto disco que ya nos morimos de ganas por escuchar.

LOS 6 DISCOS DE JUSTIN BIEBER

Justice sale a luz tras Changes, el quinto disco de estudio del canadiense que lanzó en 2020 después de tomarse un descanso de la música para centrarse en su mujer, Hailey Baldwin con la que acababa de contraer matrimonio. Las canciones que dieron forma a ese álbum se centraron en rendir homenaje a su esposa, pero también a su fe.

Purpose (2015), Journals (2013), Believe (2012) y My World (2009) completan la discografía de Justin Bieber que cuenta, además, con numerosas colaboraciones con otros artistas como 'I don't care', junto a Ed Sheeran, 'Bad guy', con Billie Eilish, o 'Stuck with u' con Ariana Grande.

SEGURO QUE TE INTERESA:

👉 Justin Bieber muestra el lado oscuro de la fama infantil en 'Lonely'

👉 Justin Bieber se convierte en obrero para representar el drama social en 'Holy'

👉 Shawn Mendes y Justin Bieber se sinceran en 'Monster' contando los momentos más duros de sus vidas