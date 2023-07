'Tu cara me suena 10': conoce a los ganadores de las otras nueve ediciones

Nueve famosos han sido los ganadores de Tu cara me suena sus nueve ediciones. La victoria en el talent show de Antena 3 supuso, para unos —como Edurne o Blas Cantó—, el relanzamiento de su carrera, y para otros — como Angy Fernández o María Villalón— el impulso que su talento merecía. Aunque también ha habido sorpresas, como la que dio el actor Miquel Hernández.

Estos son los ganadores de Tu cara me suena a los que pronto se unirá Andrea Guasch, Merche,Jadel, Alfred García o Miriam Rodríguez, los cinco finalistas de la décima edición.

Edición 1 - Angy Fernández

(28 de septiembre 2011 - 30 noviembre 2011)

Con solo 20 años, la cantante y actriz Angy Fernández se proclamó vencedora del recién estrenado talent show. La polifacética artista, que se dio a conocer con 16 años en Factor X y se hizo famosa después para el gran público por su trabajo en la serie Física o química. se coronó en la primera ganador del programa.

Tras participar en Tu cara me suena y mostrar su talento imitando a Christina Aguilera o Freddy Mercury, disfrutó de un gran momento profesional colaborando en programas de la tele y haciendo teatro. Se incorporó al reparto de La Llamada, el musical de Los Javis, y más tarde a la obra de teatro La comedia de las mentiras, donde compartió cartel con María Barranco.

“No quiero hablar desde la desesperación, pero hace meses que no hago un casting y hoy me siento triste por eso. Esta es una profesión difícil, pero ya estoy reinventándome, tranquis. Esperar en casa a que suene el teléfono no es una opción", confesaba en Twitter hace unos meses para tranquilizar a sus fans al terminar de representar el musical Godspell de Antonio Banderas y no encontrar trabajo.

Edición 2 - Roko

(1 de octubre 2012 - febrero 2013)

Actriz, cantante, compositora… Rokoes otra de las artistas más versátiles artistas que han pasado por el exitoso programa de Antena 3.

Debutó en televisión en el programa El número 1 y meses después se incorporó a Tu cara me suena donde sus imitaciones de Amy Winehouse, Loreen o Luz Casal impulsaron su victoria.

Tras terminar el programa, Rocío Pérez Armenteros —su verdadero nombre— continuó con su carrera musical y tiene editados dos álbumes: Saudade Chill y 3, 2, 1: Roko. Además, ha formado parte de la serie Vivo Cantando de Atresmedia y de los musicales Nine, La Gatita Blanca y La Llamada. Actualmente está de gira con el espectáculo Aflamenkao, junto al guitarrista José Luis Montón.

Edición 3 - Edurne

(Octubre 2013 - marzo 2014)

Su trampolín fue su participación en la cuarta edición de Operación Triunfo, pero el triunfo de Edurne en Tu cara me suena supuso un antes y un después en su carrera, aunque ella ya era una de las voces más famosas de nuestro país.

Al año siguiente de finalizar el talent show fue la elegida para representar a España en Eurovisión con la canción Amanecer y, aunque solo consiguió quedar en el puesto 21, la canción se convirtió en uno de los temas eurovisivos más exitosos. Solo unas semanas después de regresar de Viena, sede del festival, publicó su sexto álbum de estudio Adrenalina.

Aunque en 2020 lanzó su séptimo trabajo, Catarsis, y nunca ha dejado de trabajar en la música, Edurne vive desde entonces centrada en el programa de televisión Got Talent, del que es jurado desde la primera edición, y en su vida familiar.

Precisamente este sábado 1 de julio, la cantante madrileña contrajo matrimonio con David de Gea, con el que lleva doce años de relación y con el que tiene una hija.

Edición 4 - Ruth Lorenzo

(Septiembre 2015 - enero 2016)

La murciana Ruth Lorenzose proclamó vencedora del programa, seguida de Edu Soto y Pablo Puyol.

La cantante llegó a Tu cara me suena en pleno auge de su popularidad tras haber firmado una de las mejores actuaciones de España en Eurovisión de los últimos años con la canción Dancing in the Rain, que quedó en novena posición.

A la también compositora le costó hacerse un hueco en el mundo de la música española cuando decidió abandonar Reino Unido tras su exitosa participación en el programa Factor X en ese país, y su participación en el festival europeo y su victoria en el talent show de Antena 3 fueron su definitiva consagración.

Hasta la fecha, Ruth Lorenzo ha publicado tres discos y cinco EP, ha compuesto para otros artistas, ha participado en varios programas de televisión, ha presentado el espacio musical Cover Nigth y ha sido la portavoz del jurado en Eurovisión 2023.

Además, la artista ha sido noticia por hablar abiertamente de sus problemas de alimentación: sufrió anorexia y bulimia durante muchos años. Ahora, en sus propias palabras, está en “el mejor momento” de su vida “porque me siento presente".

Edición 5 - Blas Cantó

(Octubre de 2016 - marzo 2017)

En julio de 2016 la boyband Aurynconfirmó su separación y solo unos meses después uno de sus integrantes se anunció como concursante de Tu cara me suena.

El cantante murciano iniciaba así su carrera en solitario y no pudo empezar mejor: alzándose como favorito del jurado gala tras gala y, finalmente, ganando el famoso talent show, siendo el primer hombre en hacerlo. Además, el mismo día de su victoria, Cantó lanzó su primer tema en solitario In your bed. La nueva etapa del artista no podía empezar de la mejor manera.

Al igual que le ocurrió a Edurne, su gran triunfo fue también el pasaporte para Eurovisión 2020, que se celebraba en Rotterdam. El festival se canceló por la pandemia, pero al año siguiente, por decisión de la audiencia, Cantó sí pudo subirse al escenario de la ciudad holandesa para interpretar Voy a quedarme. Quedó en el puesto 24.

Actualmente el artista se encuentra en plena promoción de su tercer disco El Príncipe, que ha lanzado tras cuatro años de silencio. Sobre ese tiempo reflexionaba en una de sus últimas entrevistas: “Desde hace dos años no soy el mismo Blas. De mí se esperaba que no le cantase a un chico, que solo vistiese de negro y que no se saliera de tono en las entrevistas”.

Edición 6 - Miquel Fernández

(Septiembre 2017 - marzo 2018)

Contra todo pronóstico, por no ser uno de los nombres más conocidos del casting —entre ellos estaban Fran Dieli, Diana Navarro y Lucía Jiménez—, el actor y cantante Miquel Fernández se proclamó vencedor de la sexta temporada del programa.

Y, aunque para muchos Fernández era hasta ese momento un desconocido, lo cierto es que cuando formó parte del concurso ya tenía una larga trayectoria sobre los escenarios protagonizando los musicales We Will Rock You, Hoy no me puedo levantar o Jesucristo Superstar.

Tras salir del concurso, formó parte del reparto de series como Fariña o Secretos de Estado. Acaba de estrenar en Atresmedia Player la serie Las noches de Tefia, que cuenta la historia real del denominado campo de concentración LGTBIQ+ de Tefía, en Fuerteventura.

Personalmente, mantiene una relación con la también actriz Irene Montalá con la que tiene un hijo.

Edición 7 - María Villalón

(Septiembre 2018 - febrero 2019)

Una casi desconocida María Villalón fue la gran triunfadora de la séptima temporada de Tu cara me suena, imponiéndose a estrellas de la música de la talla de Carlos Baute y Soraya.

Su última actuación en la final, imitando a Pasión Vega cantando Ojos verdes, emocionó al jurado y al público que no dudó en otorgarle la victoria. “No queremos que esta mujer, este talento, esta artista, vuelva a poner sándwiches en su vida porque tiene un talento… Ella tiene que estar en los escenarios, tenemos que verla y disfrutarla. Eres una gran artista, te quiero", declaraba Baure, su compañero de concurso.

Y es que, efectivamente, tras ganar la primera edición de Factor X España en 2007, la cantante malagueña comenzó la que prometía ser una importante carrera en la música e incluso escribió dos libros, una novela juvenil y un libro sobre gastronomía. Pero la suerte no estuvo de su parte y acabó trabajando en una cadena de comida rápida para costearse su música, hasta que decidió marcharse a Escocia.

La victoria en el talent show de Antena 3 fue un nuevo soplo de aire fresco para María Villalón que en la actualidad presenta junto a Diana Navarro Tierra de talento en Canal Sur.

Edición 8 - Jorge González

(Enero 2020 - enero 2021)

David Bisbal, Antonio Orozco, Pablo López o Luis MIguel son algunas de las imitaciones con las que Jorge González conquistó al jurado de Tu cara me suena en la edición que estuvo marcada por la pandemia, que obligó a parar las grabaciones.

Jorge González no era un nuevo en esto de los talents shows pues en 2006 concursó en Operación Triunfo, donde fue el noveno expulsado. Después, en 2009, fue uno de los candidatos a representar a España en Eurovisión 2009: El retorno y lo volvió a intentar en 2014 participando en Mira quién va a Eurovisión. También fue concursante de La Voz en 2012.

Al acabar Tu cara me suena comenzó a preparar su nuevo disco Íntimo, que se publicó en marzo de 2022, y protagonizó el musical The Full Monty El Musical y más tarde se incorporó al espectáculo La jaula de las locas, que acaba de echar el telón.

Hace solo unos días Jorge González sorprendió a todos con una nueva canción, Agüita, que canta con Soraya y que es “un temazo que estoy seguro os va a hacer bailar lento y sensual este verano”.

Edición 9 - Agoney

(Noviembre de 2021 - marzo de 2022)

El cantante canario Agoney explotó de felicidad al saberse vencedor de Tu cara me suena y lo celebró con un beso que fue muy comentado. Agoney no dudó en abrazar y besar a su novio, Marc Montojo, coreógrafo y bailarín del programa.

El exconcursante de Operación Triunfo 2017, llegó al talent show con una sólida carrera musical a sus espaldas, convertido además en un icono del movimiento LGTBIQ+. En 2020, cantó junto a Ricky Merino, Vega y Rafa Sánchez, entre otros artistas, Piensa en positivo, el himno del Orgullo LGTBIQ+ 2020. Y en julio de 2022 clausuró el Orgullo de Madrid con una polémica performancede su canción Ángel caído.

En 2022 fue uno de los jóvenes talentos que participó en el programa Dúos increíbles donde fue pareja de Ana Belén y el dúo quedó segundo clasificado. Solo semanas más tarde, Agoney presentaba su canción Quiero arder al Benidorm Fest, posicionándose desde el principoo como uno de los favoritos. Finalmente fue Blanca Paloma la ganadora y la que representó a España en Eurovisión 2023.

Días después, el cantante canario confirmó que no se presentaría una segunda vez al Benidorm Fest: "Esta ha sido la oportunidad en la que he llevado mi propia canción y he ido con todo. Ahora toca otra cosa, otro camino. Hay muchos caminos y todos son maravillosos... Se acabó”