Quién es Nagore Aranburu, la actriz de 'Los Domingos' que dudó antes de interpretar a una madre superiora

Nagore Aranburu es una actriz y guionista española cuya carrera artística despegó en 2024 tras el estreno de Querer, donde interpreta al personaje protagonista, una mujer casada durante 30 años y con dos hijos que decide denunciar a su marido por violencia sexual. La miniserie fue creada por Eduard Sola, Júlia de Pa y Alauda Ruiz de Azúa, la directora de Los Domingos que quiso volver a trabajar con ella.

Según cuenta Araburu en Vanity Fair, la cineasta le propuso actuar en la película durante la promoción de Querer, y ella aceptó antes de leer el guion. Al hacerlo, se sorprendió de tener que dar vida a una madre superiora: "¿Perdona? ¿Ahora cómo vamos a hacer esto?", le preguntó la intérprete que se ha alzado con el Goya a Mejor actriz de reparto por esta película.

Las dudas le duraron poco. "Me encantó la historia y vi una oportunidad de hacer algo que está muy lejos de mí", apuntó.

"Esto imponía, pero era un gran reto para hacerlo creíble y que la gente viera a una priora real de un mundo que es bastante desconocido hoy en día para mucha gente", añadió. Además, Aranburu contó que uno de los mayores retos interpretativos para este papel fue mantener siempre la serenidad: "Normalmente suelo hacer personajes que dicen una cosa, pero piensan otra. Y en este personaje el reto era decir y pensar lo mismo".

Así es Nagore Aranburu

Nagore Aranburu nació el 23 de marzo de 1976 en Azpeitia (Guipúzcoa, País Vasco). Tiene 49 años y debutó en el cine en 1999 con la película Ione sube al cielo (dirigida por Joseba Salegi). Antes, trabajó en la serie Maité (1998) como actriz y guionista, ya que Aranburu cuenta con experiencia escribiendo guiones de programas de la televisión autónoma vasca, ETB.

Nagore Aranburu interpreta a Sor Isabel en 'Los Domingos' | BTeam Pictures

Como actriz, destaca una larga carrera en cine, televisión y teatro. Entre sus últimos papeles en películas, se incluyen Ane (David Pérez Sañudo, 2020), Competencia oficial (Mariano Cohn y Gastón Duprat, 2021), Irati (Paul Urkijo, 2022), La ermita (Carlota Pereda, 2023), Los Domingos (Alauda Ruiz de Azúa, 2025) o Maspalomas (Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi Galdos, 2025). En televisión, actuó en Patria (2020), El internado: Las Cumbres (2023) o Querer (2024).

En los últimos seis años, Nagore Aranburu se ha convertido en una actriz de moda a pesar de debutar en 1999. Así lo demuestra su reciente palmarés. La intérprete ha conseguido dos galardones en los Premios Feroz: uno en 2025 a Mejor actriz protagonista de una serie por Querer y otro en 2024 a Mejor actriz de reparto en Los Domingos. En esta misma categoría ha logrado su primer premio Goya con la película de Alauda Ruiz de Azúa.

Así se enteró de su nominación al Goya: "Lo viví feliz. Me pilló en el aeropuerto volviendo de Madrid a San Sebastián y no sabía bien qué estaba pasando. Sabía que era el día del anuncio de las nominaciones, pero ni me acordaba. Fue muy bonito. Es mi primera vez y las primeras veces siempre son especiales", explicó en Vanity Fair. "Pensé en el trabajo, en el equipo, en Alauda Ruiz de Azúa y en lo afortunada que soy de que se hayan cruzado en mi camino".