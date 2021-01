'Europa Baila 2021': Brian Cross celebra el Año Nuevo con una potente sesión de la mejor música electrónica

El conductor de Europa Baila, el mejor programa de música electrónica de la radio, con los mejores DJs del mundo como David Guetta, Tiësto, Martin Garrix, Armin Van Buuren y Hardwell, ha hecho vibrar las paredes de las casas de medio país con su especial para Año Nuevo: 'Europa Baila 2021'.

Un hora de la mejor música electrónica, el EDM más potente, con el que ha dado paso en 'Que Nos Quiten Lo Bailao' al también compañero de Europa FM y DJ número 1 del mundo: David Guetta, y su David Guetta Playlist.

Vuelve a disfrutar de esta sesión exclusiva para el especial Fin de Año de Europa FM: ¡Que No Nos Quiten Lo Bailao!

MÁS DE 12 HORAS DE LA MEJOR MÚSICA

Desde las 20:20h del jueves 31 de diciembre hasta las 09:00h del día 1 de enero de 2021, en Europa FM hemos compartido contigo una fiesta única con cientos de miles de personas en más de medio millón de kilómetros cuadrados, toneladas de altavoces repartidos por toda la geografía española y más de un millón de vatios de potencia, para recibir al 2021 de la mejor forma: ¡bailando!

David Guetta ha sido el cabeza de cartel de una jornada mágica en la radio, en la que hemos repasado los temas más sonados del 2020 de la mano de Juan Sánchez y Uri Sabat, hemos bailado al ritmo de los mayores éxitos del 2000 hasta hoy con Xavi Alfaro, nos hemos comido las uvas para celebrar la entrada en el 2021 con Rocío Santos y Tony Loarces, en el programa especial ¡'Damos La Campanada'! ; y hemos bailado hasta el amanecer con las sesiones de los geniales DJs Brian Cross, Wally Lopez, Uri Sabat, Xavi Alfaro, Uri Farré y Javi Sánchez, ¡menuda entrada de año!

Además, los artistas y grupos más importantes han querido sumarse a esta celebración con sus saludos y felicitaciones a los oyentes de Europa FM: Aitana, Pablo López, Estopa, Orozco, Dani Fernández, Joel Corry, Lola Indigo, IZAL, Arnau Griso, Miki Núñez, Maldita Nerea, Miss Caffeina, Stay Homas, Santi Balmes de Love Of Lesbian, Shinova, Shuarma de Elefantes, Varry Brava, Sidecars, Carlos Sadness... ¡Todos se han sumado a esta fiesta de Fin de Año en Europa FM!

Porque este 2020, la Covid nos ha quitado muchas cosas, ¡pero nunca las ganas de celebrar!

Si quieres revivirlo, puedes disfrutar de lo mejor de la noche en un espectacular resumen lleno de música y buen rollo, pero también escuchar de cada una de las sesiones de forma individual: ¡Revive aquí el especial 'Que No Nos Quiten Lo Bailao'!

EUROPA BAILA: TU CITA SEMANAL CON LOS MEJORES DJS

Brian Cross conduce cada fin de semana el mejor programa de música electrónica de la radio española, Europa Baila, que cuenta con los mejores del mundo: David Guetta, Tiësto, Martin Garrix, Armin Van Buuren, Hardwell y el propio Brian Cross.

HORARIO DE LAS SESIONES

VIERNES – de 01:00 a 04:00

Los viernes, David Guetta y Armin van Buuren lanzan a lo más alto de la música electrónica al fin de semana en Europa FM.

David Guetta PLAYLIST de 01:00 a 02:00h

Uno de los mejores productores de todos los tiempos, el DJ número 1 del mundo y el hombre que (r)evolucionó el dance, y puso patas arriba la música incorporando nuevos sonidos, estará todos los viernes de 01:00 a 02:00h en Europa Baila, para dar el pistoletazo de salida al fin de semana líder en música electrónica del país con su programa David Guetta PLAYLIST .

Armin van Buuren “ASOT” de 02:00 a 04:00h

DJ y productor neerlandés, Armin van Buuren ocupa actualmente el #4 en el Top 100 de los mejores DJs del mundo según la revista DJ Magazine, y es el único que ha sido nombrado número 1 del Mundo cinco veces, cuatro de ellas consecutivas, en 2007, 2008, 2009, 20105 y 2012. A partir de ahora, podremos disfrutar de su show A State of Trance “ASOT” todos los viernes en Europa Baila.

“ASOT” cuenta con más de 20 millones de oyentes semanales en más de 26 países, convirtiéndolo en uno de los programas de radio más escuchados en el mundo.

SÁBADO – de 23:00 a 03:00h

Los sábados de Europa Baila cuentan con invitados de lujo. Martin Garrix, Tiësto, Hardwell y el propio Brian Cross, que convierten al programa de Europa FM en un referente de la música electrónica en la radio de nuestro país.

Brian Cross de 23:00 a 00:00h

La mejor música con el sello de calidad de uno de nuestros DJ más internacionales. Brian Cross es un referente en la música electrónica y está presente en las mayores citas mundiales como Tomorrowland, y en las mejores fiestas y discotecas como SuperMartXé en Privilege. ¡Con él arranca un fin de semana de música electrónica de altísimo nivel!

Tiësto's Club Life de 00:00 a 01:00h

Es uno de los DJs y productores más importantes del mundo, referente de la música electrónica, y forma parte de las noches de los sábados en Europa Baila con una de sus sesiones imprescindibles. No te pierdas la música de este gigante la electrónica de origen neerlandés. Tiësto's Club Lifecalienta las noches de cada sábado en Europa FM.

Hardwell ON AIR de 01:00 a 02:00h

Inmediatamente después, la sesión de los sábados adquiere otra dimensión al contar con uno de los mejores DJ del mundo. Hardwell es actualmente el número 3 en el Top 100 de los mejores DJs del mundo, según la prestigiosa revista DJ Magazine. Este neerlandés es un imprescindible de los festivales de electrónica más importantes como Tomorrowland y Ultra Music Festival. Ahora nos trae a Europa Baila de Europa FM su show Hardwell On Air.

The Martin Garrix Show de 02:00 a 03:00h

Martin Garrix ocupa actualmente el Top 3 de los mejores DJs del mundo, y a pesar de ser muy joven, en 2016 alcanzaba su el primer puesto en el prestigioso DJ Mag Top 100 y creó su propio sello, STMPD RCRDS. Aclamado por su faceta como productor con temas como 'Scared to Be Lonely' (Con Dua Lipa) o 'So Far Away' (con David Guetta, con Jamie Scott y Romy Dya), Garrix también tiene una larga trayectoria en los mejores festivales del mundo, como Tomorrowland o el Ultra Music Festival de Miami. Y cada sábado puedes disfrutar de una de sus sesiones en Europa Baila.

