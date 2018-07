Jess Glynne: "Me desnudé para intentar transmitir la vulnerabilidad del ser humano"

Jess Glynne ha compartido unos minutos con Juanma Romero en los que ha hablado de su disco I Cry When I Laugh, de las canciones que se incluyen en él, de su desnudo en Take Me Home, e incluso ha anunciado que su gira pasará por España el próximo mes de marzo.

"Me encanta España, tenéis muy buena comida y sois gente encantadora", comenta la artista explicando que es su primera vez en Madrid pero que ya había venido previamente a España.

Jess es una de las artistas de más proyección del momento, y se dio a conocer poniendo voz a la canción Rather Be de Clean Bandit. "Rather Be es una canción muy especial para mi porque es el primer tema con mi voz en él. Fue un momento muy especial, maravilloso, y estoy muy agradecida por ello", explica la británica cuando Juanma le pregunta sobre la importancia de la canción para ella.

Hablando de su disco debut I Cry When I Laugh, Jess Glynne explica que cada canción tiene su propio mensaje, que el álbum no es sólo sobre una historia de amor en concreto, si no que "el disco se compone de diferentes historias de amor, y no todas son románticas. También hay canciones sobre la familia y los amigos". Tal y como Juanma explica, el álbum de Jess es muy completo para ser el primero, a lo que ella confiesa que si dejas a un lado las canciones Real love, Rather be y Right here, las otras son muy auténticas y muestran cómo es la auténtica Jess Glynne".

Precisamente, una de las canciones que mejor la definen es Take me home, canción oficial del evento benéfico Children In Need, y single de su álbum. Pero lo más destacado de la canción es que la artista decidió hacer el videoclip totalmente desnuda. "El objetivo no era enseñar mi cuerpo, si no evocar un sentimiento de vulnerabilidad, de estar privada de todo, hasta de la ropa, y sentirse sola".

Cuando Juanma le pregunta qué le inspira ella explica que "el mundo y la vida en general" son sus fuentes de inspiración, y que, gracias a su trabajo en la industria musical antes de hacerse conocida, sabe un montón de cosas.

"Una de las mejores cosas sobre la música es que puedes cambiar el estado de ánimo de una persona con tu trabajo", comenta Jess, "me gusta compartir mi música con mis fans para saber qué piensan y qué sienten con mi trabajo".

Para acabar, Jess Glynne ha anunciado que su gira pasará por España el próximo marzo de 2016 y ha aprovechado para dar las gracias a los fans españoles por su apoyo, comentando que espera verlos a todos en su concierto en España.