Quedan pocos días para que, tras meses de trabajo y expectación, conozcamos el vestido que llevará Cristina Pedroche durante las Campanadas de este 2020.

Desde el 2014, cuando comenzó lo que ya se ha convertido en una curiosa tradición, los españoles esperamos ver, pegados a nuestros televisores, el modelito que lucirá la presentadora durante Nochevieja.

José Manuel Domínguez Álvarez, también conocido como Josie, ha sido de nuevo el encargado del vestido. Acostumbrado a las transparencias y modelos imposibles, el año pasado el diseñador nos sorprendía con un vestido formado por una espectacular coraza dorada que se acomodaba al cuerpo de la presentadora a la perfección.

Este año, en una entrevista en 'yu No te pierdas nada' nos prometía que el diseño sería "la fantasía catárquica que nos merecemos". Algo que no nos daba prácticamente pistas pero que generaba una expectación extra para todos.

Y es que el 2020 no ha sido precisamente el mejor año para ninguno. La pandemia mundial de coronavirus y las cifras de fallecidos en todo el mundo estarán muy presentes durante la última noche del año. Esto ha sido algo con lo que Cristina Pedroche afirmaba contar a la hora de elegir qué ponerse para la ocasión y desarrollar su vena más creativa.

Según comentaba en un directo en su Instagram durante los meses de octubre, la periodista y presentadora tenía dudas dada la situación y se sentía bastante presionada a nivel personal sobre la elección en el corte del vestido. "No quiero que nadie se sienta ofendido porque yo en ese momento intente celebrar la vida y seguir adelante... No sé, tengo muchas dudas. También pienso en la gente que se entretiene viéndome esa noche. Criticando o no criticando... Pues ya hemos conseguido en ese momento que la gente piense en otra cosa. También es duro para mi porque está siento un año muy duro para todos, y no sé", afirmaba expresando a sus seguidores sus inquietudes.

EL VESTIDO YA ESTÁ LISTO

Unas inquietudes que parecen haberse disipado ya que, según el propio Josie comentaba en Zapeando , el vestido ya se encontraba prácticamente listo, a falta de ultimar algunos detalles.

Tanto Cristina Pedroche como el propio Josie, ambos colaboradores del programa de laSexta, lo anunciaban afirmando que se encontraban muy ilusionados con el resultado final del proyecto cuyo resultado dinal desprendería "mucha luz y mucha comodidad".

Unas características muy diferentes a las que nos tiene acostumbrados la presentadora, que siempre luce diseños imposibles en los que la palabra 'comodidad' no debe localizarse por ninguna parte si hacemos un repaso por todos los modelitos que ha lucido desde el 2014.

ASÍ HAN SIDO SUS MODELITOS DESDE EL 2014

Ese año, la presentadora debutó en laSexta con un vestido negro solemne y con algunas transparencia con el que nos empezó a dar una pista clara de lo que se avecinaría en los próximos años.

Fue durante el 2015 y su vestido de Sirena, ya instalada en las campanadas de Antena 3 junto con Carlos Sobera, cuando España entera comenzó a hablar de su modelito de las Campanadas. Su vestido de Pronovias conquistó y al mismo tiempo escandalizó a los espectadores debido a sus atrevidas transparencias.

Unas críticas y atención que comenzaron a generar expectación durante el 2016 y a las que no defraudó con el espectacular diseño, de nuevo de Pronovias, y su vestido inspirado en 'La Noche Estrellada' de Vicent Van Gogh.

De la misma forma ocurrió en los años siguientes. En el 2017, Cristina volvió a triunfar con un mono transparente y bordados blancos del diseñador de Pronovias Hervé Moreau. Al igual que durante el 2018, presentando un diseño en forma de bikini de la firma Tot-Hom.

Ahora solo queda esperar unos días para conocer con qué nuevo modelo imposible nos sorprenderá la periodista y presentadora de Atresmedia durante el 2020 en una noche en la que volverá a estar acompañada de Alberto Chicote. Aunque en El Hormiguero, Cristina Pedroche ha desvelado algunos secretos más: no será ajustado.