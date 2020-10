Anitta, Taburete, Sandra Delaporte y mucho más en ‘yu Music’ (10/10/2020)

Antes de dar la bienvenida a nuestros invitados de la semana, Sandra Delaporte nos explica las últimas noticias musicales de la semana: la auténtica protagonista ha sido Lady Gaga tras liderar las nominaciones de los MTV EMA. Aunque también destaca el talento español con las nominaciones de Aitana, Don Patricio, Carolina Durante, Leiva o La La Love You.

Sin embargo, la polémica de la semana ha sido por parte de Madonna, que ha dicho que no trabajará con David Guetta por ser Escorpio. ¡Menudo lío se ha hecho Sandra Delaporte con esta noticia! Aunque todavía ha sido más complicado entender lo de Billie Eilish, que ha anunciado un nuevo concierto de streaming...

La buena noticia ha venido de la mano de One Direction, que han anunciado que podrían volver con un nuevo álbum. ¿Será cierto? Lo que sí que es cierto es que a Sandra Delaporte le gusta (y le pone) Harry Styles.

Y, la que sí ha lanzado nueva música ha sido Nathy Peluso, que acaba de presentar "Con 'Calambre' y lo está petando.

Pero lo mejor del sábado ha sido entrevistar a Anitta, una de las artistas brasileñas más internacionales que (cuando se podía) ha sido la reina de la pista de baile.

Su última propuesta musical es 'Me Gusta', una colaboración explosiva con Cardi B y Myke Towers que llega poco después de ‘Rave De Favela’, tema nominado como Mejor Canción Urbana en Latin GRAMMY 2020.

La estética de los videoclips de Anitta es espectacular, es ella la que controla y crea muchas partes de sus trabajos: “Me meto en todo, en la luz, en la cámara, en las decisiones… me meto en todo”, confiesa la artista. Cree que a los directores no les gusta que ella quiera organizar y saber de todo.

Asimismo, la cantante está orgullosa de que poco a poco el funk, que es el ritmo urbano de Brasil, se dé a conocer en otros lugares. Y es que “Brasil es un país latino”, pero como no se habla español, sino portugués, "hace que las culturas sean muy distintas" y que “todo sea diferente”. Sin embargo, “la música hace que sea una mezcla de las dos culturas”.

Por otro lado, Anitta nos ha explicado sus próximos proyectos musicales y cómo le gustaría que fuera su próximo concierto.

👉 Puedes ver a Anitta en el minuto 16:07

Después de viajar a Brasil, volvemos a la capital española para hablar con Taburete, que llega a ‘yu Music’ con el juego ‘Adivina la canción’.

Quizás conocer lo último de Estopa no es lo suyo, pero los chicos de Taburete han recordado uno de los primeros hits de los hermanos Muñoz. Pero Estopa no fueron los únicos que empezaron jóvenes en la música, el claro ejemplo de que no hay edad para triunfar es Billie Eilish, a la que han reconocido rápidamente como también a C. Tangana o Dani Martín.

👉 Puedes ver a Taburete en 'Adivina la canción' en el minuto 32:30

Tras cantar temas de amigos y compañeros de profesión, Taburete se ha subido al escenario de ‘yu Music’ para interpretar ‘El último baile de Dunas Mitchetll’, el segundo adelanto de su próximo álbum La broma infinita.

Con esta canción, la banda muestra una madurez y una evolución con la que siguen conquistando al público.

👉 Puedes ver la actuación de Taburete cantando 'El último baile de Dunas Mitchetll' en el minuto 43:45

Seguimos charlando con Antón Carreño y Willy Bárcenas, que se define como “el reportero más dicharachero de Vodafone Yu”. A pesar de dar a conocer su faceta de reportero, no olvida la música, que es lo que realmente le gusta aunque explica que no ha sido fácil ganarse el respeto como Taburete.

La banda confiesa que ha “recibido palos de todos los colores y tamaños” y que siente que “Taburete es un grupo querido y odiado”. Esto es lo que han querido plasmar en su álbum La broma infinita, que es una metáfora de su carrera y es un trabajo “más profundo y sentido”.

Y es que Antón y Willy relatan que “Taburete era un plan de amigos” y no esperaban “llegar a esto”. Ambos pensaban “que nos iba a costar más llegar al punto en el que estamos”. Pero lo que seguro que nadie se esperaba era vivir el 2020 en la situación en la que estamos, en una pandemia, así que lo mejor que podemos hacer es escuchar la música de Taburete.

La banda se ha despedido con ‘2018: Odisea en el Espacio’, la primera canción que presentaron de este esperado álbum.

👉 Puedes ver la actuación de Taburete cantando '2018: Odisea en el Espacio' en el minuto 59:11