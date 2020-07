Sophie Turner y Joe Jonas anuncian el nacimiento de Willa, su primera hija

"Sophie Turner y Joe Jonas están encantados de anunciar el nacimiento de su bebé", aseguró en un comunicado el representante de Turner a la CNN.

Según portal TMZ, la actriz habría dado a luz el pasado miércoles en un hospital de California.

Los fans de la pareja se enteraron del embarazo esta primavera, cuando se publicaron unas fotos de la pareja paseando por Los Ángeles. Durante este tiempo, hemos podido verles en más ocasiones, pero se han mostrado bastante reservados: "La pareja se está tomando el tiempo para disfrutar de este momento especial y solo han compartido las noticias y actualizaciones con familiares y amigos", afirmaba una fuente cercana a la revista Entertainment Tonight.

Sophie y Joe comenzaron a salir en 2016, y la pareja se hizo oficial de Instagram en enero de 2017, cuando Sophie compartió un momento de Joe fumando un cigarro en un bote en Miami.

Se comprometieron poco después, en octubre de 2017, y se casaron en secreto el 1 de mayo del año pasado en una de las famosas capillas matrimoniales de Las Vegas, después de participar en los Billboard Music Awards. Un mes después tuvieron una segunda boda con su familia y amigos en el sur de Francia.

EL MOMENTO PROFESIONAL

Desde que los Jonas Brothers decicieran volver a juntarse, tras cinco años de carrera en solitario de Joe y Nick -principalmente-, los hermanos no han parado de promocionar su nuevo álbum Happiness Begins. En él encontramos temazos como 'Sucker', en cuyo vídeo aparecían las parejas de los tres hermanos: Sophie Turner, Priyanka Chopra y Danielle Jonas; a las que también podemos ver en 'What A Man Gotta Do', recreando escenas míticas del cine.

Por su parte, Sophie Turner -con tan solo 24 años y tras cerrar las ocho exitosísimas temporadas de la superproducción Juego de Tronos-, presentó en 2019 la película 'Dark Phoenix', la última entrega de la saga X-Men.

Unas carreras profesionales en stad by por la pandemia del coronavirus, y que ahora se tomarán un tiempo extra para disfrutar con calma de la pequeña Willa.

¿POR QUÉ WILLA?

Son muchos los fans que encuentran una relación entre el nombre de la pequeña, Willa, y la serie por la que la actriz se volvió mundialmente conocida: Juego de Tronos (Game Of Thrones).

Hubo un par de personajes secundarios con ese nombre, una de ellas apareció en la Temporada 8 en 'Los últimos Stark' ('The Last of the Starks'), y otra era una niña pequeña que formaba parte de los salvajes (wildlings).

También encontramos otra Wylla, a la que se refieren además durante una conversación en la Temporada 1 como la posible madre de Jon Nieve, pero la pronunciación del nombre se parece más a Willow.

EMBARAZO EN CUARENTENA

Sophie Turner y Joe Jonas han pasado buena parte del embarazo en cuarentena por el coronavirus, y aunque la actriz asegura estaba encantada con la situación, comentó en declaraciones recogidas por TMZ que el cantante sin embargo se siente en una "prisión".

"Me encanta. Soy introvertida, soy hogareña, si pudiera quedarme en casa todo el día lo haría, así que esto es genial para mí", comentaba Sophie.

"Joe y yo ... todo parece estar yendo a mi favor porque Joe es muy sociable y lucho por encerrarlo y que pase tiempo conmigo. Es como una prisión para él, pero es genial para mí", aseguraba.

En cualquier caso, esperamos que disfrutéis de vuestra pequeña ya sea en casa o fuera, ¡enhorabuena!