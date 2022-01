Los lanzamientos musicales más esperados de 2022

Te interesa Las grandes giras de 2022: estas Navidades regala música en directo

El año 2021 nos ha dejado grandes discos, tanto de estrellas internacionales como Adele, con su esperado regreso a la música con 30, o Billie Eilish, que presentó su segundo trabajo Happier than ever; como de artistas españoles, como C. Tangana, con su exitoso álbum El Madrileño.

Pero en 2022 también nos esperan grandes lanzamientos musicales que seguro que van a dar mucho que hablar durante el próximo año que entra. ¡Repasamos los más relevantes!

Rosalía - Motomami

Ya era uno de los discos más esperados en 2021 pero se está haciendo de rogar. Afortunadamente, la propia Rosalía ha confirmado que el año que viene podremos disfrutar de Motomami, su tercer álbum en el que hay puestas grandes expectativas tras el bombazo que supuso El Mal Querer.

La Fama, su segunda colaboración con The Weeknd después del remix de Blinding Lights, es el primer adelanto de este nuevo trabajo. Un tema inspirado en la bachata, un género en el que se está adentrando la artista tal como pudimos comprobar recientemente viéndola actuar junto a Aventura.

Sebastián Yatra - Dharma

El próximo álbum de Sebastián Yatra será uno de los primeros lanzamientos del año. Concretamente, verá la luz el 28 de enero e incluirá dos de sus últimos éxitos: Pareja del año, junto a Myke Towers; y Tacones Rojos. Tampoco faltarán otros hits del artista como Chica ideal, Tarde y Adiós.

Y este disco no viene solo. El artista lo ha presentado junto a una gira mundial.

Christina Aguilera - La Fuerza

Uno de los discos más esperados de 2022 es sin duda La Fuerza, de Christina Aguilera. Y no solo porque la diva lleva tres años sin lanzar álbum —el último fue Liberation (2018)—, sino porque La Fuerza supone el regreso de Xtina a la música en español.

La artista publicó en septiembre de 2020 Mi Reflejo, su primer trabajo en español y desde entonces no había vuelto a utilizar este idioma para sus canciones. Pa mis muchachas es el explosivo primer avance del nuevo disco en el que cuenta con la colaboración de Nathy Peluso, Becky G y Nicki Nicole.

Camilo - TBA

Otro de los artistas que prevén lanzar disco en 2022 es Camilo. Todavía sin título, el artista colombiano ha revelado que el próximo año publicará su tercer álbum, que seguirá la estela de Por Primera Vez (2020) y Mis Manos (2021).

Por el momento, Camilo ya ha presentado dos avances de su próximo trabajo: Indigo, el tema que canta junto a su mujer Evaluna y con el que revelaron el nombre de su futuro hijo, y Pesadilla, su nuevo single que trata de un amor perdido que solo ocurrió en un mal sueño.

Camila Cabello - Familia

Camila Cabello continúa trabajando en su herencia latina para terminar los detalles de Familia, su tercer álbum de estudio que ya adelantó con su éxito Don't go yet.

Un disco que, tal como ha revelado en más de una entrevista, le ha dado más de un dolor de cabeza por encontrarse en momentos de baja productividad creativa. Sin embargo, después de parar y reformularlo —su lanzamiento estaba previsto para 2021—, Camila ha asegurado que se trata de un disco del que está "profundamente orgullosa".

Miss Caffeina - El año del Tigre

Dentro del panorama musical español uno de los discos más esperados de 2022 es El Año del Tigre, el quinto álbum de Miss Caffeina cuyo lanzamiento coincide con el comienzo del año del tigre para la comunidad china: febrero de 2022.

Si bien esta etapa en el horóscopo chino empieza el 1 de febrero, la banda madrileña esperará para lanzar el nuevo trabajo al viernes 4 de febrero, día tradicional de los lanzamientos. Por si y Autoayuda son los dos primeros avances de este trabajo precedido por el exitoso Oh Long Johnson.

Además, Miss Caffeina presentará en directo las canciones de este nuevo trabajo el 12 de marzo en la sala Razzmatazz de Barcelona y el 23 de abril en el WiZink Center de Madrid. Una gira de la que Europa FM es emisora oficial y de la que te da la oportunidad de conseguir un meet & greet para conocer al grupo.

Aitana - TBA

Aitana es otra de las artistas españolas que lanzará álbum en 2022. Tras el éxito de P11 razones (2020), inspirado en la música punk pop de los 2000, Aitana ha estado experimentando con otros géneros musicales y moviéndose hacia un público más adulto.

Una muestra de ello fue unirse Zzoilo en Mon Amour Remix, una colaboración que se convirtió en uno de los éxitos del verano 2021. Después, la artista optó por un tema en solitario para presentar el primer avance del que será su tercer disco, Berlín, una canción inspirada en una ruptura ficcionada con Miguel Bernardeu.

Tras este tema, la artista ha sorprendido con una nueva colaboración. En esta ocasión ha contado con la argentina Nicki Nicole para presentar Formentera, el segundo avance de su tercer álbum que ya se ha convertido en todo un éxito.

Belén Aguilera - Superpop

Belén Aguilera es otra de las primeras artistas de las que podremos disfrutar de su nuevo disco: Superpop. Tal como su nombre indica, es todo un homenaje a aquellos que vivimos nuestra infancia o adolescencia a finales de los 90 y a principios de los 2000.