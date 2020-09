La mejor música se da cita en el nuevo disco de Europa FM, ¡pronto a la venta!

Los mayores éxitos internacionales te esperan en el doble CD de Europa FM, con temazos como 'Blinding Lights' de The Weeknd, 'Don´t Start Now' de Dua Lipa, 'I´m Ready' de Sam Smith y Demi Lovato, 'Some Say' de Nea 'Tusa' de Karol G y Nicki Minaj, 'Bajo La Mesa' de Morat, Sebastián Yatra o 'Say So' de Doja Cat, ¡pero eso no todo! 💿💿

Europa FM: El Disco 2020, también te trae una selección de los mejores éxitos de grupos y artistas nacionales como Pablo Alborán, Lola Indigo, David Otero, Aitana, Beret , Miss Caffeina, Shinova, Sidecars o Nil Moliner entre otros. ¡Disfruta de la mejor variedad de estilos musicales de tu radio favorita!

Los mejores artistas se dan cita en este esperado doble recopilatorio que sale a la venta el viernes 18 de septiembre . Así que ya sabes: ponte la alarma en el móvil, ¡y hazte con él antes que nadie! ⏰

TRACKLIST DEL DISCO DE EUROPA FM 2020

CD 1 - EUROPA FM

The Weeknd – Blinding Lights

Karol G, Nicki Minaj – Tusa

Aitana, Cali y El Dandee - +

Maroon 5 – Memories

J Balvin – Rojo

David Otero – Una foto en blanco y negro

Robyn Schulz - In Your Eyes

Pablo Alborán – Tabú

Lewis Capaldi – Before You Go

Beret – Si por mí fuera

Doja Cat – Say So

Maldita Nerea - Dos besos después

Jonas Brothers – Only Human

Shinova – Ídolos

SAINt JHN – Roses

Blas Cantó - Universo

Sidecars – Mundo imperfecto

Dua Lipa – Don´t Start Now

Shinova – Héroes 2020

Lola Índigo, Rauw Alejandro, Lalo Ebratt – 4 Besos

Sam Smith, Demi Lovato – I´m Ready

Jarabe de Palo – Eso que tú me das

Morat, Sebastián Yatra – Bajo La Mesa

Lukas Graham - Lie

Reik, J Balvin, Lalo Ebratt – Indeciso

Miss Caffeina - Reina

Topic, A7S – Breaking Me

Antonio Orozco – Hoy

Estopa – Corazón sin salida

Amaral - Nuestro tiempo

Nea – Some Say

Sinsinati – Indio y vaqueros

Nil Moliner – Soldadito de hierro

Fred de Palma – Se iluminaba