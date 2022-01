Ocho peleas entre cantantes que pasaron a la historia

Te interesa Damon Albarn carga contra Taylor Swift, y la cantante responde

Damon Albarn, la voz detrás de Blur y de Gorilaz, se ha lanzado contra Taylor Swift al afirmar que ella no escribe sus propias canciones. La pelea entre ambos músicos nos ha llevado a preguntarnos, ¿cuáles han sido las peleas más sonadas entre los artistas? Algunas pueden haber quedado en simples escaramuzas o en un cruce de declaraciones, pero otras, en cambio, han terminado con bandas enteras. Empecemos con un clásico.

Estas son las peleas más sonadas entre músicos

Liam vs. Noel Gallagher

La mítica banda Oasis llegó a su final el 28 de agosto de 2009 en París. Todo muy romántico y alegórico. En el interior de un camerino, los hermamos Gallagher protagonizaron una pelea que cambió el destino de uno de los grupos más relevantes de las últimas décadas. Hay una frase de Noel que ha pasado a la historia: "La razón por la que no he asesinado a Liam es porque no me gustaría ver a nuestra madre llorar". Simplemente tremendo. Las declaraciones, amenazas y todo de tipo de mal rollo fueron constantes entre Liam y Noel, hasta que llegó la última gran discusión de París, que barrió con Oasis.

Todo comenzó en 1994, después de una discusión entre Liam y Noel, que termina con este último lanzándole una pandereta en la cabeza a su hermano. Otro incidente con un palo de críquet dentro del estudio y un labio roto en Barcelona son solo algunos de los ejemplos más sonados de la relación de estos Caín y Abel modernos.

Nicki Minaj contra Taylor Swift

¡Bang! La pelea entre Nicki y Taylor ocurrió en Twitter después de conocerse las nominaciones a los MTV Video Music Awards. Nicki empezó el salseo después de publicar un comentario que Taylor no tardó en responder. El de Nicki Minaj decía: "Si tu vídeo muestra a mujeres con cuerpos muy delgados, tú serás nominada para el vídeo del año". A lo que Taylor le replicó: "Yo no he hecho nada más que quererte y apoyarte. Otra cosa es que pongas a una mujer contra otra. Quizás fue uno de los chicos el que te quitó el sitio".

Miley Cyrus contra Nicki Minaj

Cuando ocurrió la polémica entre Nicki y Taylor, la antigua chica Disney se posicionó a favor de Taylor, lo que propició que Nicki Minaj se cobrara su venganza más adelante. Ya en los MTV Video Music Awards de 2015, la rapera fue galardonada por su vídeo Anaconda (como mejor video hip hop) y, como Miley había sido la maestra de ceremonias, Nicki aprovechó para espetarle: “Miren a esta zorra, que tenía mucho que decir a la prensa el otro día: ¿Cómo te va, Miley?”.

Después de aquello, Miley intentó apaciguar las aguas, pero, más adelante, Nicki volvió a atizarle en algunos de los versos musicales, como Down in the DM: "I said Miley, wuss good/ I said could you pay my bills like O’Reilly, wuss good?/ I just sit back and observe/All these niggas that I done curved/ If it goes down in your DM then baby boy you lucky/ Cause 99.9% of these fuck boys can’t fuck me". Como podéis ver, las alusiones a Miley en la letra son directas.

Miley Cyrus contra Radiohead

Ocurrió en otra gala, en concreto, en la de los Grammy 2009, cuando Miley Cyrus quiso saludar a los miembros de Radiohead. Todo muy cordial, ¿verdad? Lo hubiera sido si no hubieran pasado de Miley, que se ofendió enormemente contra ellos. ¿Cuál fue la respuesta del los Radiohead? La siguiente: "Cuando crezca aprenderá a no tener esa sensación de que todo el mundo ha de hacer lo que ella quiera".

Mariah Carey contra Jennifer Lopez

En el 2000, durante una entrevista, le preguntaron a Mariah Carey por Jennifer Lopez y la respuesta de la reina de los villancicos fue todo, menos cariñosa: “No la conozco”. Desde ese momento empezó un rifirrafe entre las dos, cuyo momento máximo llegó en 2016, cuando, esta vez, fue López la que reactivó el conflicto durante una entrevista: “Claro que me conoce, estoy segura de que fue un lapsus. Supongo que tiene mala memoria”.

Kanye West contra Taylor Swift

Taylor también protagonizó otra pelea con mucho salseo con Kayne West. Cuando la cantante estaba pronunciando su discurso de agradecimiento por el premio MTV al Mejor Vídeo Femenino de 2009, Kanye West, ni corto ni perezoso, decidió levantarse del asiento, quitarle el micrófono para decir: “Taylor, me alegro por ti, pero el vídeo de Beyoncé es uno de los mejores de la historia”.

Los músicos se reconciliaron en 2015, hasta que West le llama "zorra" en una de sus canciones y vuelve a iniciarse el conflicto.

Lady Gaga contra Madonna

Esta ha sido una de las más sonadas. En 2011, Lady Gaga lanzó la canción su temazo Born this way, que muchos quisieron comparar con Express yourself, de la reina del pop. La propia Madonna arrojó leña al fuego cuando dijo: “Yo ayudé a Lady Gaga a componer Born this way”, y claro, Lady Gaga, contestó: “Si pinchas las dos canciones seguidas, solo coinciden en la progresión de acordes, que es la misma de todas las canciones de música disco de los últimos 50 años”.

La disputa siguió un tiempo, pero ahí quedó. Lo que sí ha quedado claro que las dos son grandísimas canciones y, quién sabe, si, en unos años, Lady Gaga no se convierte en su sucesora natural.

Lennon contra McCartney

Y cerramos con todo un clásico en esto de las peleas entre cantantes con Paul McCartney y John Lennon. Las fricciones que se arrastraron por años, debido a los celos profesionales y creativos, finalmente desembocaron en las sesiones de grabación de dicho material, con el descontento de McCartney sobre la toma de decisiones de la banda.

La rivalidad entre los miembros de los Beatles culminó en la famosa carta que le escribió Lennon a McCartney, en la que le espetaba sus ataque es Yoko Ono, la esposa del cantante. La muerte de Lennon dejó truncada la posibilidad de un reconciliamiento entre los dos gigantes de la música.