Rosalía, Billie Eilish, Aitana o Post Malone: Repasamos lo más escuchado en 2019

Rosalía, Aitana, Lola Indigo y Vanesa Martín, se cuelan en el top 10 de artistas femeninas más escuchadas en 2019 en nuestro país, pero en el ranking general de artistas más reproducidos en España, hay que irse hasta la décima posición para encontrar algo de girl power, de la mano de Karol G. ¿Cuál ha sido la repercusión en la conocida plataforma de streaming del resto de artistas nacionales e internacionales? Xavi Martínez nos habla de ello desde Levántate y Cárdenas.

ARTISTAS MÁS ESCUCHADOS EN 2019

En cuanto a los artistas más escuchados en el mundo, Post Malone, Billie Eilish, Ariana Grande, Ed Sheeran y el puertorriqueño Bad Bunny, lideran el top 5 mundial. El éxito de Post Malone viene impulsado por el tema para la película Spider-Man: Un nuevo universo, 'Sunflowers', y la publicación de su álbum Hollywood's Bleeding en septiembre de 2018, momento en el que comenzó a publicar singles. Ni el thank u next de Ariana Grande, publicado en febrero de 2018, con exitazos como '7 Rings', ha logrado destronar al rapero.

Sin embargo, pisándole los talones nos encontramos a la jovencísima Billie Eilish, que con 17 años es la segunda artista más escuchada en 2019, y su álbum, When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, que salió al mercado en marzo, el más escuchado del año.

A pesar de la creciente popularidad de reguetón y la música urbana, ninguna canción se ha colado en el top 5 de los rankings, no así en el de los artistas más escuchados, donde encontramos a Bad Bunny; y a J Balvin, en el listado de artistas masculinos más escuchados.

En cuanto a las artistas más escuchadas, de nuevo Billie Eilish y Ariana Grande muestran su supremacía, en un top 5 en el que encontramos también a Taylor Swift, recientemente premiada en los AMA's, Camila Cabello y Halsey.

ARTISTAS MÁS ESCUCHADOS EN ESPAÑA

En nuestro país, el top 5 de los artistas más escuchados llevan el sello latino, como Anuel AA, Ozuna, Bad Bunny, J Balvin o Daddy Yankee, y tenemos que irnos hasta la décima posición para encontrar el girl power, con Karol G, que sin embargo encabeza el ranking femenino. Un ranking en el que también encontramos a artistas nacionales como Rosalía, Aitana, Lola Indigo o Vanesa Martin.

Rosalía, pese a estar triunfando en todos los festivales, premios y eventos, dentro y fuera de nuestras fronteras, aparece en segunda posición del ranking, por debajo de Karol G, y se ha quedado fuera del top 10 de artistas más reproducidos de nuestro país, no apareciendo su El Mal Querer en los listados de los discos más escuchados a nivel mundial. 'Con Altura', en cambio, se ha colado en los temas más escuchados en España, como podrás comprobar más abajo.

CANCIONES MÁS ESCUCHADAS EN 2019

En el panorama internacional, este 2019 ha bailado al ritmo de 'Señorita', el exitazo de la pareja de moda formada por Shawn Mendes y Camila Cabello, que lidera la lista de las canciones más escuchadas, con más de mil millones de reproducciones. Por detrás nos encontramos el 'bad guy' de Billie Eilish, que ha sido una de las triunfadoras de este año; seguida por otro artista que se ha llevado 'el gato al agua' en 2019, Post Malone, con su tema 'Sunflowers' para la banda sonora de la última de Spider Man.

En contra de toda predicción, 'Old Town Road' de Lil Nas X y Billy Ray Cyrus solo ha logrado un discreto quinto puesto, por detrás de '7 Rings', de Ariana Grande.

CANCIONES MÁS ESCUCHADAS EN ESPAÑA

En nuestro país, sin embargo, los ritmos latinos y el reguetón se han impuesto, en una lista liderada por el canario Don Patricio, que junto a Cruz Cafuné nos han puesto a contar lunares todo el verano; por detrás nos encontramos exitazos como 'Con Calma', de Daddy Yankee y Snow; la versión de 'Calma', de Pedro Capó con Farruko; 'China', de Anuel AA, Daddy Yankee, J Balvin, Karol G y Ozuna; y cerrando la lista, el bombazo internacional de Rosalía juntos a J Balvin y El Guincho, 'Con Altura'.

LO MÁS ESCUCHADOS DE LA DÉCADA

En esta clasificación, lideran el top 5 de los artistas más escuchados de los últimos 10 años el rapero Drake, impulsado por el éxito de su primer álbum de estudio, Thank Me Later, publicado en 2010, con el que batió el récord de artista masculino con mayor número de ventas en toda la historia de EEUU, superando al mítico Elvis Presley, Eminem o al mismísimo Michael Jackson, según la Recording Industry Association of America.

En el segundo puesto de este listado de artistas, nos encontramos con -cómo no- Ed Sheeran, que bebe principalmente del éxito de 'Shape Of You', publicado en 2017; seguido por Post Malone, que triunfó con 'rockstar' en 2017; y Ariana Grande y Eminem, a pesar de haber estrenado solo 4 álbumes de estudio desde 2010, cierran el top 5.

PLAYLIST DE LAS 50 CANCIONES MÁS ESCUCHADAS DE LA DÉCADA

Spotify también ha publicado una lista de reproducción con las 50 canciones más escuchadas de los últimos 10 años.

A continuación, puedes consultar el top 5 de las categorías más destacadas 👇👇

CANCIONES MÁS ESCUCHADAS DE 2019 EN EL MUNDO

'Señorita', de Shawn Mendes y Camila Cabello

'Bad Guy', de Billie Eilish

'Sunflower - Spider-Man: Into the Spider-Verse', de Post Malone y Swae Lee

'7 rings', de Ariana Grande

'Old Town Road - Remix', de Lil Nas X y Billy Ray Cyrus

CANCIONES MÁS ESCUCHADAS DE 2019 EN ESPAÑA

'Contando Lunares', de Don Patricio y Cruz Cafuné

'Con Calma', de Daddy Yankee y Snow

'Calma (Remix)', de Pedro Capó y Farruko

'China', de Anuel AA, Daddy Yankee, J Balvin, Karol G y Ozuna

'Con Altura', de Rosalía, J Balvin y El Guincho

ARTISTAS MÁS ESCUCHADOS DE 2019 EN EL MUNDO

Post Malone

Billie Eilish

Ariana Grande

Ed Sheeran

Bad Bunny

ARTISTAS FEMENINAS MÁS ESCUCHADAS DEL 2019 EN EL MUNDO

Billie Eilish

Ariana Grande

Taylor Swift

Camila Cabello

Halsey

ARTISTAS MASCULINOS MÁS ESCUCHADOS DEL 2019 EN EL MUNDO

Post Malone

Ed Sheeran

Bad Bunny

Khalid

J Balvin

ARTISTAS MÁS ESCUCHADOS DE 2019 EN ESPAÑA

Anuel AA

Ozuna

Bad Bunny

J Balvin

Daddy Yankee

Farruko

Maluma

Nicky Jam

Sebastian Yatra

KAROL G

ARTISTAS FEMENINAS MÁS ESCUCHADAS DE 2019 EN ESPAÑA

KAROL G

ROSALÍA

Aitana

Becky G

Billie Eilish

Lola Indigo

Natti Natasha

Ariana Grande

Camila Cabello

Vanesa Martín

ÁLBUMES MÁS ESCUCHADOS DEL 2019 EN EL MUNDO

WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? – Billie Eilish

Hollywood’s Bleeding – Post Malone

thank u, next – Ariana Grande

No.6 Collaborations Project – Ed Sheeran

Shawn Mendes – Shawn Mendes

LO MÁS ESCUCHADO DE LA ÚLTIMA DÉCADA

CANCIONES MÁS ESCUCHADAS DE LA DÉCADA

'Shape of You' - Ed Sheeran

'One Dance' - Drake, Kyla, WizKid

'rockstar (feat. 21 Savage)' - 21 Savage, Post Malone

'Closer' - Halsey, The Chainsmokers

'Thinking out Loud' - Ed Sheeran

ARTISTAS MÁS ESCUCHADOS DE LA DÉCADA ´

Drake

Ed Sheeran

Post Malone

Ariana Grande

Eminem

ARTISTAS FEMENINAS MÁS ESCUCHADAS DE LA DÉCADA

Ariana Grande

Rihanna

Taylor Swift

Sia

Beyoncé