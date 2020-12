Tus estrellas favoritas ponen ritmo a la navidad estrenando nuevos villancicos

¡Ya llega la Navidad! Y con ella, los nuevos discos y canciones que nuestros artistas favoritos componen para estas fechas tan especiales.

Desde baladas preciosas que nos hacen recordar momentos especiales de la infancia de la mano de los Jonas Brother hasta nuevas versiones 'muy latinas' de clásicos como 'Santa Claus Is Comin' To Town' creadas por Sebastian Yatra.

Las estrellas se han marcado como objetivo poner ritmo y banda sonora a este fin de año marcado por la pandemia para poder despedir la temporada con un buen sabor de boca.

ROBBIE WILLIAMS - Can't Stop Christmas

El cantante inglés Robbie Williams fue uno de los primeros artistas en estrenar un nuevo tema navideño. Teniendo por nombre 'Can't Stop Christmas', este nuevo villancico está lleno de alusiones al distanciamiento social obligado por la pandemia de coronavirus. ¿Su lema principal?: Nada puede parar a la Navidad, ni siquiera el coronavirus.

El tema formará parte de su nuevo disco navideño The Christmas Present que tiene previsto presentar a finales de año.

JONAS BROTHERS – I Need You Christmas

'I Need You Christmas' era lanzada por los Jonas Brothers a finales de noviembre. Una preciosa balada navideña que, según ellos mismos declaraban, cuenta con cariño los recuerdos que todos comparten de sus días de Navidad de la infancia.

La canción, viene además acompañada de un videoclip en el que muestran imágenes navideñas muy personales de todos sus integrantes en familia.

BAD BUNNY – Cantares de Navidad

El artista sorprendía a todos sus fans al anunciar por sorpresa su último disco El último tour del mundo. En él, ha querido rendir homenaje a sus raíces con la última canción del álbum: 'Cantares de Navidad'. Un clásico navideño compuesto por el fallecido Benito de Jesús, que cantada por el grupo local puertorriqueño Trío Vegabañejo, es relanzada al mundo en honor al pueblo natal del Bad Bunny, Vega Baja (Puerto Rico).

MEGHAN TRAINOR ft ft. Earth, Wind & Fire – Holidays

Meghan Trainor este 2020 ha decidido unirse a la moda de los clásicos de Navidad estrenando su nuevo tema 'Holidays'. Una canción con mucho ritmo que irá incluida en su álbum navideño A Very Trainor Christmas. Un proyecto que contará con 18 canciones entre las versionará clásicos de Navidad como 'Silent night' o 'White Christmas', además de incluir nuevas canciones compuestas por la cantante americana.

SIA – Snowman

A través de un videoclip 'plasti-animado' dirigido por el director Lior Molcho, Sia nos presenta una canción muy navideña titulada 'Snowman'. En ella cuenta la historia de amor de dos muñecos de nieve que luchan por sobrevivir juntos al cambio de estación y a la subida de las temperaturas que promete romper el corazón.

EDURNE - Siempre es Navidad junto a ti

La cantante española se adelantaba a las navidades estrenando a principios de noviembre su villancico 'Siempre es Navidad junto a ti'. Un tema muy especial para ella, compuesto con el objetivo de "poner música a la Navidad", presentado en un videoclip muy familiar en el que se le puede apreciar su tripita de embarazada

.

LANA DEL REY – You'll Never Walk Alone

Un problema logístico como consecuencia de la pandemia del coronavirus llevó a principios de octubre a posponer la publicación de su nuevo y séptimo álbum a Lana del Rey.

Por ello, la cantante americana, como reglado de compensación a sus fans, anunciaba la publicación de un nuevo proyecto para el día de Navidad que contendrá standards americanos y clásicos navideños.

Por el momento solo conocemos un adelanto del nuevo disco estacional. Una interpretación a capella de la canción 'You'll Never Walk Alone' que dará música a un documental del Liverpool Club de Fútbol.

ANA GUERRA - Tu Amor Es La guía

Ana Guerra sigue triunfando. La cantante española anunciaba a través de sus redes sociales su participación en un corto de Disney España en el que pondrá voz a la banda sonora. La canción que la joven interpretará, 'Tu Amor Es La Guía' es el tema principal de este proyecto Historias Que Nos Unen que dará a conocer Disney a finales de año.

LIAM PAYNE ft. Dixie D' Amelio - Naughty List

El exintegrante de One Direction sorprendía a todos sus fans cuando anunciaba por sorpresa la publicación de un nuevo tema navideño de la mano del tiktokero Dixie D' Amelio. La canción lleva por nombre 'Naughty List' y con un ritmo muy cañero, da la bienvenida a la Navidad.

CARLY RAE JEPSEN - It's Not Christmas Till Somebody Cries

Las reuniones familiares durante las fechas navideñas pueden resultar complicadas, especialmente las comidas, en donde pueden surgir conversaciones que acaban llevando a una disputa. Esta situación es la que Carly Rae Jepsen nos cuenta en su nueva canción navideña 'It's Not Christmas Till Somebody Cries'. Una tema desternillante en el que narra anécdotas tan curiosas como la de su familia intentando alimentar a su novio vegano con pescado.

SEBASTIAN YATRA – Santa Claus Is Comin' To Town

Sebastian Yatra ha querido también aportar su granito de arena musical al periodo navideño creando una nueva versión del villancico anglosajón 'Santa Claus Is Comin' To Town'. Lo hace publicando un nuevo videoclip en el que el colombiano ha querido dar su toque más personal al clásico modificando varias de sus estrofas al español.

LEROY SANCHEZ - The Place Where I Belong

Las fiestas navideñas son el momento perfecto para sacar nueva música. Por ello, Leroy Sánchez no ha querido ser uno menos y ha lanzado su nuevo EP navideño titulado The Greatest Gift. Un proyecto que cuenta con 7 canciones entre las que se encuentran temas originales como 'The Place Where i Belong', presentada en forma de videoclip, hasta covers de clásicos navideños como el de la canción de Mariah Carey, 'All I Want For Christmas Is You'.

LIAM GALLAGHER – Are You're Dreaming Of

El músico inglés y exvocalista de Oasis, Liam Gallagher, ha publicado el single 'All You're Deaming Of' con fines benéficos. El objetivo: recaudar dinero para la organización Action for Children, que se encarga de ayudar a niños desfavorecidos que no cuentan con ninguna ayuda económica por todo el Reino Unido.

DANNA PAOLA, SEBASTIAN YATRA, LUIS FONSI Y MORAT – Feliz Navidad

Por último, destacamos un proyecto made in latinoamérica especial para estas navidades. Danna Paola, Sebastian Yatra, Luis Fonsi, Morat y más artistas han unido sus voces estas navidades en un nuevo álbum titulado: Feliz Navidad. Un disco recopilatorio en el que versionan villancicos aportando a cada uno una vena latina y personal con el objetivo de unir culturas.