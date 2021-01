Rosalía, Rihanna, Drake, Adele o C. Tangana: Repaso a los discos más esperados de 2021

El 2020 fue, sin duda alguna, el peor año de la industria musical del siglo. Tours cancelados, discos que no han podido publicarse, confinamientos, poca publicidad… la pandemia del coronavirus destrozó los proyectos de artistas de todo el mundo que aún siguen esperando impacientes la llegada de la nueva normalidad para poder poner un poco de orden a sus agendas y, en general, a sus vidas.

Sin embargo, si algo bueno podemos sacar del pasado año ha sido el tiempo que nuestros artistas favoritos han podido disfrutar en soledad para dedicar a la música. Taylor Swift, Shawn Mendes, Bad Bunny, Lana del Rey, … muchos han aprovechado los meses de confinamiento en nuestros hogares para ponerse las pilas y escribir nueva música,

Música con la que han conseguido amenizarnos el 2020 pero que en su mayoría verá la luz durante el 2021. Desde las desaparecidas Rihanna y Adele pasando por Drake yRosalía, aquí os traemos un recopilatorio de los discos y proyectos musicales que llegarán al panorama internacional este nuevo año.

Drake

.

Sin duda una de las principales apuestas y discos más esperados de este 2021. Drake, quien es considerado como uno de los artistas más escuchados en plataformas digitales de todos los tiempos, será uno de los primeros en estrenar nuevo disco. Llegará este mismo mes de enero y, según ha prometido el cantante durante los meses de confinamiento, "no será del gusto de todos". El que será su sexto álbum tendrá por título 'Certified Lover Boy', y por el momento solo conocemos que explorará el lado más sensiblero del cantante, además de que contará con la colaboración con el también rapero Lil Durk.

Rosalía

.

Dos años han pasado desde que la artista catalana publicará 'El Mal querer' logrando catapultarla al éxito internacional y a ser una constante presencia dentro del mundo de la música. Ahora, tras estrenar varias canciones y colaboraciones con artistas como Bad Bunny o The Weeknd, los fans de la española quieren un nuevo disco. Y 2021 parece ser el año. Aunque todavía no hay confirmación y fecha prevista, todo parece indicar que en los próximos meses podremos comenzar a escuchar su nueva música, incluida la tan esperada colaboración que se marcará con la también artista internacional, Billie Eilish.

Adele

.

Si hay una artista que el mundo necesita de vuelta desesperadamente es a Adele. Cinco años han pasado desde que la cantante británica publicara '25' y pese a que el pasado 2020 parecía el año perfecto para su regreso, la pandemia del coronavirus obligó a la artista a posponer la salida de su nuevo álbum. "Aún no está listo todavía" admitía a finales de octubre en el programa de televisión Saturday Night Live y todavía seguimos sin noticias. Por el momento esto es lo que sabemos: el disco se encontraría aún en producción al encontrarse la cantante confinada en el Reino Unido y entre las posibles colaboraciones con las que podría contar, John Legend parece estar confirmadísimo.

Foo Fighters

.

Con 'Medicine at Midnight' volverá el tan esperado grupo de rock Foo Fighters. Para cantantes como Gene Simmons de Kiss el último gran grupo del género. Con fecha de estreno para el próximo 5 de febrero el grupo tiene fecha prevista de concierto en España el 15 de junio en Valencia. Una ocasión única en la vida ya que la banda celebra su veinticinco aniversario juntos.

Rihanna

.

La vuelta de Rihanna al mundo de la música podría estar más cerca que nunca. Y puede ocurrir este 2021. Tras varios años sin ofrecer música en los que la artista de barbados se ha dedicado en cuerpo y alma al conglomerado empresarial que ha creado con sus marcas de cosmética y lencería, su noveno disco de estudio podría estar cerca de ver la luz mucho antes de lo que pensamos. Incluso se rumorea que tiene un título provisional 'R9' y que podría contar con las colaboraciones de Diplo y con compositoras como Skykar Grey (artista detrás de su éxito 'Love The Way You Lie' junto con Eminem)

C. Tangana

.

Uno de los protagonistas indiscutibles del 2020 dentro del panorama musical nacional. C.Tangana, después de su éxito de 'Tu Me Dejaste De Querer', estrenará el próximo mes de febrero un nuevo disco que, según él mismo ha declarado, cambiará por completo su estilo y música y con el que va a arriesgar mucho. Al parecer, en un principio el madrileño tenía casi preparado un disco con temas más enfocados a la música actual urbana, pero los meses de confinamiento le hicieron cambiar por completo la perspectiva de este nuevo álbum que según explicaba a través de sus redes sociales "llevará mucho lamento".

Zayn Malik

.

Mucho se ha hecho de rogar la nueva música del ex integrante de One Direction. Zayn Malik estrenará nuevo disco el próximo 15 de enero. El álbum tendrá por nombre 'Nobody is listening' y por el momento ha presentados dos de sus sencillos: el pasado septiembre la canción 'Better' con la que anunciaba oficialmente la publicación de un nuevo disco y hace pocos días 'Vibez' en un videoclip muy del estilo del cantante que ha emocionado a unas fans que llevaban sin contenido del artista desde hacía prácticamente dos años.

Lana del Rey

.

Tras la publicación durante el pasado año de un libro y un audiolibro titulado 'Violet Bent Backwards over the Grass', Lana del Rey, por fin, podrá sacar a la luz su tan esperado álbum 'Chemtrails over the Country Club'. Estaba previsto su presentación para finales del 2020 pero la pandemia del coronavirus y ciertos problemas derivados de ella en cuanto a la producción de vinilos provocó un retraso significativo en el álbum que se pospuso definitivamente para el próximo 12 de marzo, según anunciaba la artista este mismo lunes donde presentaba mediante un videoclip el sencillo que da nombre al nuevo disco.

¡Menudo año cargado de buena música nos espera!