Cepeda y Pol 3.14 visitan esta semana Europa Home Date

En Europa FM seguimos contigo acercándote las mejores entrevistas con tus artistas favoritos. En semanas anteriores, nos hemos 'colado' en casa de grupos y artistas como Don Patricio, Carlos Vives, Aitana y Reik, Blas Cantó, Black Eyed Peas, Piso 21, Pablo López, Cali y el Dandee, Antonio Orozco, Ana Guerra o Sebastián Yatra, entre muchos otros.

Esta semana, además de visitarnos Justin Quiles, que está arrasando con 'PAM', su colaboración con Daddy Yankee y El Alfa, nuestra compañera Cristina Merino entrevista a Cepeda y Pol 3.14, ¡no faltes!

📅 Puedes consultar más abajo el calendario completo de entrevistas 👇

CEPEDA SE UNE A POL 3.14 EN 'BIPOLAR'

.

Pol 3.14 se dio a conocer en 2010 con 'Bipolar', un potente tema en el que hablaba de Madrid, su ciudad. Una década después, el artista madrileño ha querido lanzar una nueva versión del tema: "Decidí grabar de nuevo el tema porque habían pasado 10 años y quería celebrar el aniversario de la primera canción que saqué en mi carrera. Es un homenaje a la calle, a mi ciudad (Madrid), a una noche especial que todavía no se ha acabado. Me emociona ver que después de tantos años la gente la sigue cantando como el primer día. Se ha convertido en un himno para todas las generaciones."

Y no lo ha hecho solo. Esta nueva versión viene acompañada de una gran colaboración musical, la de Luis Cepeda. Él Mismo explica que surgió de repente, sin estar preparada: "Un día le escribí a Pol ya que me encanta su música, directamente me invitó a cantar con él, sin pensárselo. Las grandes cosas surgen de lo más pequeño, es maravilloso".

El videoclip que acompaña el tema muestra imágenes de ambos artistas grabando la canción, alternados con planos caminando por las calles de Madrid y recorriendo sus estaciones de metro. Capturando toda la esencia del momento en el que se compuso.

"Gracias a tod@s los que no habéis dejado de escuchar y cantar Bipolar estos diez años. Va por vostr@s. Os quiero. Gracias Luis Cepeda por ponerle tantísima ilusión", escribe Pol 3.14 junto al vídeo.

📅 CALENDARIO COMPLETO DE ENTREVISTAS

.

📍 SEMANA DEL 22 AL 26 DE JUNIO

- Miércoles 24/06: Justin Quiles a las 17h, con Cristina Merino en europafm.com ¡No faltes!

- Viernes 26/06: Cepeda y Pol 3.14 a las 17h, con Cristina Merino en europafm.com ¡No faltes!

.

📍 SEMANA DEL 15 AL 19 DE JUNIO

- Viernes 19/06: Agoney a las 17h, con Juanma Romero en directo en Instagram, ¡vuelve a verlo!

📍 SEMANA DEL 8 AL 12 DE JUNIO

- Jueves 11/06: Paloma Mami a las 17h, con Cristina Merino ¡Vuelve a verlo!

.

📍 SEMANA DEL 1 AL 5 DE JUNIO

- Lunes 01/06: Rozalén a las 17h, con Juanma Romero ¡Vuelve a verlo!

**MARTES - Estreno de la canción solidaria de Europa FM y Warner con 20 artistas: Héroes

- Miércoles 03/06: Sidecars a las 17h, con Juanma Romero ¡Vuelve a verlo!

- Viernes 05/05: Don Patricio a las 17h, con Cristina Merino ¡Vuelve a verlo!

.

📍 SEMANA DEL 25 AL 29 DE MAYO

- Lunes 25/05: Marlon a las 17h, con Juanma Romero (Live en INSTAGRAM) ¡Vuelve a verlo!

- Martes 26/05: Vetusta Morla a las 17h, con Juanma Romero (Live en INSTAGRAM) ¡Vuelve a verlo!

- Jueves 28/05: Rauw Alejandro a las 19h, con Juanma Romero (Live en INSTAGRAM)

- Viernes 29/05: Carlos Vives a las 17h, con Cristina Merino (Podrás verlo en europafm.com) ¡Vuelve a verlo!

.

📍 SEMANA DEL 18 AL 22 DE MAYO

Europa Home Festival / europafm.com

- Lunes 18/05: Aitana y Reik a las 17h, con Cristina Merino (Puedes volver a verlo aquí)

- Miércoles 20/05: Blas Cantó a las 17h, con Juanma Romero (Live en INSTAGRAM) - ¡Vuelve a verlo!

- Jueves 21/05: ¡Celebramos la primera edición del Europa Home Festival! ¡Vuelve a verlo!

.

📍 SEMANA DEL 11 AL 15 DE MAYO

Europa Home Date, nueve semanas a tu lado / europafm.com

- Lunes 11/05: Amaral a las 17h, con Juanma Romero (Live en INSTAGRAM) - ¡Vuelve a verlo!

- Miércoles 13/05: Efecto Pasillo a las 17h, con Juanma Romero (Live en INSTAGRAM) - ¡Vuelve a verlo!

- Jueves 14/05: Manuel Turizo a las 19h, con Juanma Romero (Live en INSTAGRAM) - ¡Vuelve a verlo!

- Viernes 15/05: Cali y el Dandee a las 17h, con Cristina Merino (Puedes volver a verlo aquí)

.

>> SEMANAS ANTERIORES <<

📍 SEMANA DEL 4 AL 10 DE MAYO

Black Eyed Peas, Piso 21 o Darko Perić, en Europa Home Date / europafm.com

- Lunes 04/05: Maikel Delacalle, con Juanma Romero (INSTAGRAM) ¡Vuelve a verlo!

- Martes 05/05: Black Eyed Peas, con Brian Cross (europafm.com) ¡Vuelve a verlo!

- Miércoles 06/05: Piso 21, con Juanma Romero (europafm.com) ¡Vuelve a verlo!

- Jueves 07/05: Darko Perić (Helsinki en La Casa de Papel), con Wally Lopez (europafm.com) ¡Vuelve a verlo!

- Viernes 08/05: Anna Simón a las 18h, con Juanma Romero (INSTAGRAM)

- Sábado 09/05: Kiko Rivera, con Brian Cross (INSTAGRAM)

📍 SEMANA DEL 27ABRIL AL 3 DE MAYO

Europa Home Date: Antonio, Orozco, Pablo López o Don Diablo / europafm.com

- Lunes 27/04: La Oreja de Van Gogh, con Juanma Romero ¡Vuelve a verlo!

- Martes 28/04: Miguel Lordán, con Wally Lopez ¡Vuelve a verlo!

- Miércoles 29/04: Antonio Orozco, con Juanma Romero ¡Vuelve a verlo!

- Jueves 30/04: José Corbacho, con Wally Lopez

- Viernes 01/05: Pablo López, con Juanma Romero (a las 19h)

- Sábado 02/05: Don Diablo, con Brian Cross

📍 SEMANA DEL 6 AL 12 DE ABRIL

Europa Home Date, cuarta semana contigo cada tarde / europafm.com

- Lunes 06/04: Beret, con Juanma Romero ¡Vuelve a verlo!

- Martes 07/04: Quique Dacosta, con Wally Lopez ¡Vuelve a verlo!

- Miércoles 08/04: Camilo, con Juanma Romero (a las 20:30h) ¡Vuelve a verlo!

- Jueves 09/04: Miren Ibarguren, con Wally Lopez ¡Vuelve a verlo!

- Viernes 10/04: Dimitri Vegas, con Brian Cross ¡Vuelve a verlo!

- Sábado 11/04: INNA, con Brian Cross

📍 SEMANA DEL 13 AL 19 DE ABRIL

Europa Home Date: cartel de entrevistas de la quinta semana / europafm.com

- Lunes 13/04: Rayden, con Juanma Romero ¡Vuelve a verlo!

- Martes 14/04: ¡Sesión doble!

👉 Raúl Gómez (corredor) a las 17h, con Wally Lopez ¡Vuelve a verlo!

👉 MORAT a las 19:30h, con Juanma Romero ¡Vuelve a verlo!

- Miércoles 15/04: Bely Basarte, con Juanma Romero ¡Vuelve a verlo!

- Jueves 16/04: Jon Sistiaga, con Wally Lopez ¡Vuelve a verlo!

- Sábado 18/04: Mónica Naranjo, con Brian Cross

📍 SEMANA DEL 20 AL 26 DE ABRIL

Europa Home Date, sexta semana a tu lado / europafm.com

- Lunes 20/04: Cami, con Juanma Romero ¡Vuelve a verlo!

- Martes 21/04: Laura Caballero a las 17h, con Wally Lopez,

- Miércoles 22/04: Ana Guerra, con Juanma Romero ¡Vuelve a verlo!

- Jueves 23/04: Rudy Fernández, con Wally Lopez ¡Vuelve a verlo!

- Viernes 24/04: Agoney, con Brian Cross ¡Vuelve a verlo!

- Sábado 25/04: Samanta Villar, con Brian Cross

👉 PUEDES VER AQUÍ todas las entrevistas ANTERIORES en Europa Hom