Ella es Alejandra Castelló, la peque del equipo, por sus looks de princesa macarra, como ella misma se define, la reconocerás. Cada día entra al estudio dispuesta a contarnos las noticias más curiosas, divertidas o surrealistas y no se calla absolutamente nada. Además es una auténtica adicta a las redes sociales, así que mientras no está en antena la encontrarás en su Facebook, Twitter o Instagram. Empezó hace años en Levántate y Cárdenas y desde entonces no ha dejado de crecer. Compagina la radio con diferentes programas de televisión y estuvo nominada en los Neox Fan Awards. Si quieres acercarte a ella, con una buena hamburguesa, algo de color rosa chillón o algo Disney la conquistarás! ¡Ah! Y si escuchas el programa entenderás porque la llaman la #RumoreRumore. Twitter: @_alejandracastello