Aitana, ¿en el nuevo proyecto de Lola Índigo?

Aitana y Lola Índigo, dos princesas de cuento en la boda de Guaynaa y Lele Pons | Europa FM

Lola Índigo ha anunciado su propio festival, GRX La Feria, toda una celebración andaluza con colaboradores de infarto.

Así, la artista vuelve a los ruedos de la música en directo el 30 de mayo de 2026, en el Cortijo del conde de Granada. Lo hace con un cartel formado por los artistas Pepe y Vizio, Young Beef DJ Set, La Zowi, Zakyo, Vera GRV Chico Blanco y Sita.

Y aunque todavía no se conoce exactamente en qué consistirá, probablemente la artista reivindique sus raíces con temas de su EP GRX, además de defender sobre el escenario las colaboraciones.

Por ello, ha sorprendido una nueva posible invitada a esta fiesta: la cuenta oficial de GRX La Feria ha tanteado la posibilidad de contar con Aitana. Así lo han manifestado públicamente a través de X: "Hola Aitana 👋🏽👀".

¿Se sumará la intérprete de Superestrella a su compañera? Juntas podrían cumplir el sueño de muchos fans y cantar sobre el escenario su featuring Me quedo.