Rosa López nos habla de realitys, alimentación, ¡y sus próximos proyectos musicales!

Nuestra querida Rosa López estrena sección de Levántate y Cárdenas: 'La vida según Rosa', y en ella nos ha hablado de su nuevo espectáculo, un proyecto que lleva tiempo preparando, y que será un homenaje a Latinoamérica cargado del arte de la gaditana; ¡pero no solo de espectáculo vive Rosa!, que también nos ha hablado de su rutina y su alimentación, ya que ha estado un tiempo siendo vegana, ¡pero no es una dieta fácil con el ritmo de vida que lleva! Y nos ha dejado una preciosa y profunda reflexión sobre el dinero y la felicidad, tras la cual, Javier Cárdenas y ella han recordado momentos de sus infancias, que no eran las más lujosas, pero probablemente sí de las más felices.

