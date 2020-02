La última foto del hijo de Shakira prueba que es un clon de su padre Gerard Piqué

👉 Shakira desvela los secretos del videoclip Me Enamoré, con Gerard Piqué

Shakira no para de trabajar y eso le mantiene viajando constantemente. Entre sus colaboraciones y su recién estrenado nuevo álbum, que lleva por título El Dorado, la cantante colombiana está inmersa en la promoción de sus singles, como 'Me Enamoré', que se ha convertido en todo un éxito a pesar de que llegó sin llamar demasiado la atención. Pero la temática, en la que habla de cómo se enamoró del futbolista del Barça, y la expectativa generada en torno al videoclip, en el que rápidamente se filtró que aparecería Piqué; sumado a un estribillo muy pegadizo, ha hecho que 'Me Enamoré' no deje de sonar por todas partes.

Pues bien, en medio de uno los muchos viajes que llenan la agenda de Shakira, hemos visto al pequeño Milan junto a su hermano y su madre en el aeropuerto de Miami, y los fans de la cantante parecen tener muy claro a cuál de sus padres se parece.

¿Y a ti, de quién crees que son esos rasgos?

Shakira, Milan y Gerard Piqué / europafm.com

